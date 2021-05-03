華航諾富特飯店群聚感染再擴大，指揮中心今表示，今新增的案1145為機場防疫旅館的外包商，是名水電工，4月初至28日期間除休假外，都在飯店工作，4月30日曾至診所就醫，現已匡列23名密切接觸者，其中20人需居家隔離，3人自我健康監測，指揮官陳時中坦承，諾富特4月29日清空當天，還未掌握該名水電外包商，感染源仍不明，正在調查中。

衛福部長陳時中表示，今確診的外包商案1145是一名水電工程人員，在諾富特一館的三、五、六樓間工作，由於當時現場還有一些清潔人員在內，目前全數都被列在居家隔離。

陳時中說，該名外包商的感染源仍在調查，相關疫調也在陸續展開中，至於先前外界早有建議的應將飯店內外包商、清潔人員進行採檢，陳時中強調，這些人員本來就被匡列在採檢名單中，只是採檢順序的不同，也坦承4月29日諾富特清空當天，還未掌握該名水電外包商，目前諾富特飯店外包商、工讀生、離職員工共採檢57人，僅出現案1145確診，另外有43人陰性，30人採檢中。

陳時中說，血清抗體部分，目前已採33人，結果仍未出爐，另外還有41人待採。

指揮中心表示，案1145為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館的外包商工作人員，今4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，個案4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫，5月1日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢，於今日確診(Ct值13)。初步掌握個案接觸者23人，其中20人列居家隔離、3人列自我健康監測；個案可傳染期間之活動史及接觸史持續調查中。

(中時 )