葳格國際學校中學部新任校長張祝芬(左)3日布達，校方特別準備鮮花歡迎。(林欣儀攝)

中部地區私立學校競爭激烈，為發展獨有特色，葳格國際學校聘請林口康橋國際高中創校校長張祝芬擔任中學部新任校長，3日舉辦熱鬧的布達儀式。張祝芬強調，未來盼提供學生適性發展的空間、藉此提升孩子學習熱情，並朝向國際化、科技化及全人三大方向持續經營。

布達典禮在葳格國際學校創辦人袁昶平見證下完成印信交接，校方指出，新任校長張祝芬畢業於台灣師大教育研究所博士班，擁有30年教學及行政經驗，她歷任教師、導師與組長、教務主任、校長等職務，資歷豐富，其在桃園南崁高中任內更締造卓越辦學績效，創下該校增班9班紀錄。

袁昶平表示，未來時代將快速轉變，擁有中文與第二外語能力，在台灣賣進雙語國家的此時更顯重要，張祝芬曾帶領多所學校成為學區內首選學校，在葳格正值國際學校轉型期間，期許她以在教育界的數10年經驗，引領葳格再創高峰。

張祝芬強調，學校應鼓勵學生的多元智慧，在適性基礎上，持續鼓勵每個孩子在他擅長的地方追求卓越，藉以激發更多學習熱情，此外，學校也應反思是否真正教會、教好了學生，讓每個學生都能有成就感，就可引發持續性學習的動力。

對於未來如何引領學校前進？張祝芬說，葳格將持續深耕於國際、教育與全人三大主軸，除發展「全人教育、品格優先」，也持續推動「中英雙優」的雙語國際教學，同時希望挖掘學生的亮點與熱情，在校內形成全校讀書風氣的飛輪效應、實際學以致用與L4C關鍵能力的培養，希望營造「有挑戰而無威脅」的學校文化。

(中時 )