台南一名58歲女子，聲稱患有關節病變、憂鬱症等病無法工作，還得扶養高齡90歲母親，要求第一段婚姻的一對子女共同支付每個月2萬餘元的生活費，遭台南地院打臉，認為女子不聞不問29年沒有盡扶養義務，無正當理由要求孩子扶養，駁回聲請。對此，律師林智群也感慨表示，媽媽拋棄小孩的情況比較少見，不過當小孩變成媽媽追求幸福的絆腳石時，也是有媽媽會作出可怕的事情的。

根據判決書，現年58歲的阿玲（化名）正值壯年，但她主張自己患有乾燥症候群、發炎性多關節病變、膝部其他續發性骨關節炎、雙側性、臀神經叢疾患、原發性廣泛性（骨）關節炎，及憂鬱症等病，無法工作，且須扶養高齡90歲的母親，無法維持生活，參酌主計處108年度台南市家庭收支調查報告，向一對兒女要求支付20,114元扶養費，平均一人10,057元。

台南地院審理認為，阿玲和前夫離婚後，沒有爭取孩子的監護權，再婚後也沒有探視或負擔兒子扶養費用，兒子年幼時靠著祖母扶養，之後自食其力到成年，阿玲沒有對兒子盡到扶養義務，情節已達重大程度，請求兒子給付扶養費，為無理由，應予駁回，全案上訴中。

對此，律師林智群在臉書發文表示，「一般而言，媽媽拋棄小孩的情況比較少見，不過當小孩變成媽媽追求幸福的絆腳石時，也是有媽媽會作出可怕的事情的。」

最有名的是「東京巢鴨兒童遺棄事件」，一個媽媽不停的跟不同男人生下6個小孩，1987年9月帶著4個小孩跟一個死嬰，到巢鴨租屋，之後媽媽謊稱要去大阪出差，留下一些錢給12歲長子，要他照顧三個弟弟妹妹，自己跑去跟男朋友同居。

後來這個故事被拍成電影「無人知曉的夏日清晨」，飾演長子的柳樂優彌還憑此片擊敗梁朝偉，獲得坎城電影史上年齡最小的影帝。

網友也紛紛回應：「小孩沒選擇父母的權利，生而不養最可憐是小孩，偏偏亂七八糟都找得到伴。正經的找不到」、「這部看完很沉重，後來看評論~聽說電影還比較收斂，實際發生的更殘忍」、「台灣有沒有發生這種事？在鄉下看太多，所幸社會安全網雖破，還算有網住一些。」。

(中時新聞網)