印度疫情持續延燒，連日來確診與死亡數不斷創新高，南韓政府已決定從印度撤僑，然而台商、台幹目前還有150多人在印度，媒體提問，經濟部對於撤僑的討論，說外交部會聽取指揮中心的建議再決定，指揮中心給予什麼樣的建議？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，指揮中心現階段工作是提供印度疫情的研判，相信外交單位會比我們清楚當地的情形，而且印度疫情維持高峰不墜，每天全球確診裡印度就佔了一半，針對撤僑，要討論的重點是撤僑要撤多少人？而且每個人情況也不同，我們這要做什麼因應？例如集中檢疫、醫院、或整個防疫通道怎麼走，才能保障國人安全。

問到外交部今天會討論撤僑與否，指揮中心誰會去？陳時中說，有來通知我們就會去。

另外指揮中心是否對當地台商健康狀況有所掌握？指揮中心副指揮官陳宗彥回答，印度目前有120家台商，僑胞涵蓋台僑、學生約400多人，有症狀者是少數，將持續透過外館回報台灣僑胞的健康狀況。

(中時 )