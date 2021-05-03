中市水泥聯結車自撞翻覆 男子酒駕肇事 14:592021/05/03 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林男駕駛聯結車自撞翻覆。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林男駕駛聯結車自撞翻覆。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 台中市沙鹿區中山路3日發生聯結車自撞翻覆意外，林姓駕駛手、腳擦挫傷，送沙鹿光田醫院救治，無生命大礙。警方表示，林男有酒精反應，全案訊後依公共危險罪嫌函送法辦。 41歲林姓男子今天早上7時許，駕駛聯結車載送水泥行經沙鹿區中山路往清泉崗方向時，不慎自撞路旁電線杆跟路樹後，造成車輛側翻，林男手、腳擦挫傷，緊急送沙鹿光田醫院救治，所幸無生命大礙。 警方調查指出，林男經酒測後有酒精反應，全案訊後依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。 車商殺進台中 砸巨資設新據點 松山之亂延燒 市警局函辦中崙所巡佐 檢方將儘速分案調查 (中時 ) #聯結車 #林男 #沙鹿 #全案 #自撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市計程車運將不願迴轉 酒客毆傷司機互控傷害 13:492021/05/03 社會 黃博政駕時光機趴趴走 04:102021/05/03 時尚消費 中壢無良環保業者 偷倒糞水污染埤塘 12:172021/05/03 社會 驚見愛妻手機暗藏裸身與小王滾床照 國中男師慘戴綠帽 12:062021/05/03 社會 愛車人報到：黃博政駕時光機趴趴走 五口之家VW T1環島29天 03:072021/05/03 生活 推哥哥撞公車還拿刀砍殺 男子判囚2年6月 12:412021/05/03 社會 《國際產業》車用晶片吃緊 福斯：將持續數月 10:522021/05/03 財經 確診者北車某大樓上班 柯文哲爆：新光大樓 11:482021/05/03 生活 基隆男遭拘禁毆打 主嫌稱債務糾紛 10:352021/05/03 社會 大陸男稱駕橡皮艇來台投奔自由 檢方：需釐清真實性 12:542021/05/03 社會 當台灣成為氣候變遷最危險的地區 04:102021/05/03 時論廣場 社會熱門新聞 【松山之亂】「小弟的小弟」砸警所犯江湖大忌 恐遭四海幫逐出門 - 社會 姊弟同日輕生 台中這裡今晚送肉粽路線曝光 生人請迴避 - 社會 雲林國中妹慘死家中懸案19年 被託夢男大生現身：人名都說了 - 社會 北市計程車運將不願迴轉 酒客毆傷司機互控傷害 - 社會 北市警局連爆醜聞 中央要拔地方局長？ 陳家欽回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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