林男駕駛聯結車自撞翻覆。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿區中山路3日發生聯結車自撞翻覆意外，林姓駕駛手、腳擦挫傷，送沙鹿光田醫院救治，無生命大礙。警方表示，林男有酒精反應，全案訊後依公共危險罪嫌函送法辦。

41歲林姓男子今天早上7時許，駕駛聯結車載送水泥行經沙鹿區中山路往清泉崗方向時，不慎自撞路旁電線杆跟路樹後，造成車輛側翻，林男手、腳擦挫傷，緊急送沙鹿光田醫院救治，所幸無生命大礙。

警方調查指出，林男經酒測後有酒精反應，全案訊後依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

(中時 )