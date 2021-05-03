疾管署科長謝魁樹昏倒立院後門 送醫無大礙 15:032021/05/03 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疾管署科長謝魁樹暈眩昏倒經送醫無大礙。（圖：本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疾管署政風室科長謝魁樹3日下午1點20分，突然昏倒躺在濟南路1段1號前，民眾見狀立刻報警，警消獲報後，立刻將人送往醫院救治，初步評估，生命徵象正常、意識清楚，至於身體狀況將後續檢查。 警消接獲民眾報案，年約60歲的謝男，路倒濟南路1段1號，青島東路側，由於昏倒時撞傷頭部，警消到場後，包紮傷口並無大礙，以立即將人送台大醫院檢查。 趙介佑逃兵王婉諭卻轟北市府 網反問一句她秒靜音 葉毓蘭》執政黨為幫派服務 恐成國家級醜聞 (中時 ) #警消 #昏倒 #疾管署 #科長 #謝魁樹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 23歲空軍士兵昏厥成植物人撐1年亡 家人簽放棄治療：捐出眼角膜 23:172021/04/28 社會 加密幣賭局2／最怕各國政府納管 2017年大崩盤恐再現 11:112021/04/29 財經 新北電子煙加熱菸自治條例三讀 全面禁賣 17:452021/04/29 生活 雙載撞小黃 搜15小時發現遺體 04:102021/05/02 社會新聞 瘋國旅 祕境古道遊客絡繹不絕 04:102021/05/03 地方新聞 韓國警消接種AZ疫苗6天 2例重症送醫 13:412021/05/03 國際 陸男花6.9萬淘寶買橡皮艇橫越海峽偷渡抵台 3種可能結局曝光 21:292021/05/02 社會 獨／宜蘭咖啡店CPR即時救命 闆娘淚謝警專生「讓我再活命」 21:562021/04/30 生活 白河石斛蘭瀑布賞花潮太夯 警將連續3周末實施交管 16:532021/04/29 寶島 網傳陳時中告急訊息 指揮中心：「端午節前別出門」是假的 14:182021/05/03 生活 陸男開橡皮艇過海峽偷渡台中港 巡防艇隊員直呼：不怕死、太好運 18:322021/05/02 社會 社會熱門新聞 姊弟同日輕生 台中這裡今晚送肉粽路線曝光 生人請迴避 - 社會 【松山之亂】「小弟的小弟」砸警所犯江湖大忌 恐遭四海幫逐出門 - 社會 北市計程車運將不願迴轉 酒客毆傷司機互控傷害 - 社會 中市驚傳3歲男童遭折疊桌夾死 父母：僅20分不見蹤影竟生意外 - 社會 陸人夫姓「封」為兒取名一個字 老婆嗆：去登記就離婚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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