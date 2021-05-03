疾管署政風室科長謝魁樹3日下午1點20分，突然昏倒躺在濟南路1段1號前，民眾見狀立刻報警，警消獲報後，立刻將人送往醫院救治，初步評估，生命徵象正常、意識清楚，至於身體狀況將後續檢查。

警消接獲民眾報案，年約60歲的謝男，路倒濟南路1段1號，青島東路側，由於昏倒時撞傷頭部，警消到場後，包紮傷口並無大礙，以立即將人送台大醫院檢查。

(中時 )