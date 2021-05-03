北市警松山分局前中崙所長滅證案，外界對於隔了12小時才刪影片的動機仍存疑，市長柯文哲3日表示，應該有什麼理由，「有時候人家來拜託啊，幹什麼的」，也許是要保護楊教官或黑衣人闖進來傳出去不好看，調查清楚就好。他也說，整件事警察局長陳嘉昌才倒楣。

柯文哲今接受廣播節目專訪，談到「松山之亂」，他指出，影帶還原了，前所長要解釋為什麼要刪掉，調查清楚就好，在生氣時不要做決定，照SOP走就好，還沒調查清楚，「警政署調這調那是在調什麼？」以前他也曾經生氣拔官但這是不對的，根本原因分析、報告後再解決。

柯文哲說，不對就是要改，楊姓教官三更半夜不睡覺在幹麻，文化要慢慢改，他也跟警局說還是把影帶還原、公開。面對前所長隔12小時才刪影片，他認為應該有什麼理由，調查清楚就好，「有時候人家來拜託啊，幹什麼的」，一定有什麼理由，不然12個小時突然想到要刪，也許是要保護楊教官或黑衣人闖進來傳出去不好看。

對於傳出有議員關心滅證案，柯文哲說，調查後還是會清楚，他比較關心酒店平常和警方有什麼關係，對於調查「從來沒有什麼信心」，但有多少證據講多少話。

主持人問柯文哲，松山之亂是隔山觀虎鬥？柯說，松山之亂是行政院長蘇貞昌和內政部長徐國勇之爭、徐國勇跟警政署長陳家欽之爭，陳嘉昌才倒霉，再過2個月就要屆齡退休，真的很無辜，但要把陳嘉昌換下來必須要有理由，不是覺得怎樣就可以。

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(中時 )