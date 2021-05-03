休旅車市場火熱，台灣福斯汽車發表The new Tiguan五款車型，以車海戰術滿足消費者不同用車需求，上市以來已迅速創造超過1,500張訂單的亮眼佳績，而國內首次發表的性能休旅The Tiguan R，更獲得350張訂單，表現令人側目。

台灣福斯汽車持續強化車款陣容，為國人導入最全面的休旅車型，The new Tiguan大幅提升外觀設計、安全和娛樂科技，採用全新設計的前保險桿和下氣壩，並且搭載IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，依據不同環境提供最佳照明，更升級IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，以Travel Assist 智慧車陣穿梭系統一鍵整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，提供駕駛直覺便利的巡航操作。

車室內則擁有全新數位化座艙，搭載Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto 與 無線 Apple CarPlay）和USB 多媒體插孔（Type-C），帶來更直覺流暢的數位化操作介面，而在The Tiguan R上，座艙內配有R 專屬運動化真皮多功能方向盤，以及專屬R按鍵，駕駛可隨心所欲啟動「賽車模式」，感受源源不絕的駕控快感。

台灣福斯汽車表示，本月提供入主指定車型，即可獲得首次常規保養免費，搭配最新的長里程彈性保養方案，回廠更換機油週期延至最長二年或最多30,000 公里，讓消費者擁有更多元彈性的保養選擇，而依車型不同可享高額分期零利率購優惠，提供消費者多元的購車方案，更能靈活運用資金。

(中時 )