勤業眾信聯合會計師事務所日前攜手台灣玉山科技協會舉辦「護國群山崛起–台灣科技業轉型升級新時代」科技論壇。勤業眾信指出，受中美科技戰及全球供應鏈重組的影響，台灣科技產業在全球半導體、5G和車用電子等產業供應鏈中扮演更關鍵的角色，估計台灣未來有望創造出下一代的「護國群山」。

展望2021年，隨著5G網路逐漸落地與普及，5G結合AIoT的智慧應用將持續高速成長，台灣玉山科技協會常務理事盧超群表示，自疫情爆發以來，從台灣仍維持正常互動生活，可看出台灣是非常幸運的。鑒於近期半導體市場旺盛，由於國際趨勢和市場需求持續增加，估計未來五年仍會有多個國家持續投資半導體產業，並持續且穩定發展，製造出更多智慧化晶片及「超級聰明電腦」協助處理金融、產業等相關技術。

勤業眾信聯合會計師事務所客戶、產業與市場負責人姚勝雄表示，雖然疫情依舊肆虐全球，所幸台灣並未受到太大的衝擊，多數企業主仍意識到，全球市場與競爭對手正以超越以往的速度進化，估計未來企業的「創新、轉型與營運韌性」將會是定義其成功與否的三個致勝關鍵。

另一方面，美中角力戰持續延燒，使中國大陸加速發展其半導體產業及調整產業結構，連帶影響到全球半導體製造，與此同時也為台灣企業在此過程中從轉單效益中受惠，營收不斷創新高。但從長期發展的角度來看，建議台灣業者必須在各國自主供應鏈趨勢下，朝向創新與高價值產品發展，以保持市場競爭力。

台灣經濟研究院主任孫明德指出，在疫情後，全球經濟隨著疫苗施打普及開始復甦，台灣因疫情控制得當，經濟表現領先全球，2021年隨著中美兩大經濟體復甦，台灣出口持續暢旺，內需投資及消費何如成為2021年亮點。而在新興市場部份，中國大陸經濟於2020年呈現V型反彈，印度、巴西及其他南美國家，則因疫情再度擴散，經濟復甦腳步遲緩。

美國在新任總統提出多項政策，對中國大陸由原本貿易戰轉變為科技戰，並提出大型基礎建設計畫及提高稅收，另外，美國也針對科技產業，未來可能以反壟斷法加以制裁。在美中角力之下，產業逐漸由中國大陸外移至東南亞及南亞等地，使其有望成為世界工廠的下一代繼承者。

資策會產業情報研究所（MIC）資深產業顧問兼副所長（代理所長）洪春暉指出，疫情突顯全球生產價值鏈和全球化跨國生產體制的脆弱性；而在美中政治角力持續的狀況下，中國大陸和美國各自採取「去美化」及「去中化」戰略，更加速全球供應鏈重組趨勢。此外，未來供應鏈將朝向「短鏈、彈性供應鏈、及大量應用智慧化科技」的新型態供應鏈演進。

(工商 )