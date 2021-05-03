退撫基金第一季賺344億元 收益率5.35％ 15:022021/05/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公務人員退撫基金今（3）日公布3月單月獲利衝高至179.54億元，比前2月賺的165.12億元高，累計第一季收益數344.6億元，收益率5.35％。 退撫基金第一季自行經營方面，固定收益為16.45億元、收益率0.78％，資本利得123.2億元，收益率10％，至於委託投信代操方面，收益數為205.01億元，收益率6.61％，合計收益數344.66億元、收益率5.35％。 勞動基金第一季賺1,849億元 投報率4.12％ 信昌電配息2元 隱含殖利率2.9％ (工商 ) #收益率 #退撫基金 #收益數 #第一季 #公務人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》韓EV電池3傑 Q1全球市占減至31％ 15:412021/05/03 財經 《鋼鐵股》Q1賺贏去年全年 中鴻每股淨利1.18元 16:492021/05/03 財經 瑞軒第一季每股盈餘6元 寫歷史新高 15:052021/05/03 財經 日盛投信：亞洲經濟力強成長 挹注亞高收債投資價值 12:402021/05/03 財經 禾伸堂Q1 EPS達3.45元 寫十季高 16:212021/05/03 財經 全球前五大智慧手機 華為Q1首度落榜 04:102021/05/03 產業．科技 《半導體》欣銓Q1獲利寫次高 每股賺1.03元 15:582021/05/03 財經 《半導體》威剛Q1每股賺2.94元、14季最佳 Q2更旺 15:582021/05/03 財經 《電子零件》亞泰Q1營收獲利創同期新高 ESP1.28元 11:262021/05/03 財經 《通信網路》淡季＋匯損 美律Q1每股小賺0.1元 10:012021/05/03 財經 《類股》富邦金、台新金抬轎 金融股指數創高 09:442021/05/03 財經 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 電子股遭重殺 台股崩盤前奏？網曝不尋常訊號 - 財經 5.7億現金買信義區豪宅 傳神秘客是NBA灰熊老闆 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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