公務人員退撫基金今（3）日公布3月單月獲利衝高至179.54億元，比前2月賺的165.12億元高，累計第一季收益數344.6億元，收益率5.35％。

退撫基金第一季自行經營方面，固定收益為16.45億元、收益率0.78％，資本利得123.2億元，收益率10％，至於委託投信代操方面，收益數為205.01億元，收益率6.61％，合計收益數344.66億元、收益率5.35％。

(工商 )