【愛傳媒簡秀枝專欄】折疊金屬外牆，自詡美得像幅水彩畫，若問92歲的國際知名建築師法蘭克・蓋瑞（Frank Owen Gehry，1929-）要不要退休，他的答案是，太忙了，沒有時間退休。

忙什麼？忙碌的項目之一竟然是台灣中國醫藥學院的當代美術館。

日前紐約時報（The New York Times)大編輯報導，國際知名建築師「忙得沒有時間退休」的報導，吸引建築界注意，其中又為台灣的中國醫藥學院設計當代美術館，而透過該則報導，讓美術館的雛型曝光，果然，非常蓋瑞風格，以軟金屬材料，堆疊矗立的聯棟建築，閃閃發光。

法蘭克・蓋瑞自己形容該當代美術館，係通過折疊金屬，以起伏的不鏽鋼鋼，打造外牆，既展現了獨樹一格的造型當代性，又可以捕捉光線，流露絢燦多變的漂亮表面，進而達到水彩畫的繽紛效果。

由於受到中國醫藥大學委託創作，法蘭克·蓋瑞曾於透過建築學者劉育東教授的穿針引線，於前年來台考察。

當時和中國醫藥大學創辦人蔡長海等團隊相談甚歡，同意為該大樓水湳校區設計當代美術館。原訂去年要再度來台作後續恊商，怎奈COVID-19疫情延燒，只能以視訊會議溝通。

深知蔡長海創辦人喜歡園藝，法蘭克·蓋瑞的當代美術館模型圖上，便以包含櫻花在內的各項植栽，營造出奇花異樹的整體環繞，金屬亮光，應映五顏六色的大自然豐盈，自有一番風情，為中台灣的醫學校園，展現新視野。

法蘭克·蓋瑞同時邀請羅星華建築師的瀚亞國際設計，作為在地配合建築團隊。預計2022年初發包，2025年完工。

中國醫藥大學蔡長海創辦人，曾誇下海口，希望在他領軍的亞洲大學與中國醫藥大學校區內，邀請6位普立茲克建築獎得主，打造新建築作品。

果然，繼邀請1995年獲得普立茲克建築獎的日本安藤忠雄，於2015年打造「亞洲大學現代美術館」之後，再次邀請1989年普立兹克建築獎得主的加拿大籍法蘭克・蓋瑞，興建的第二座美術館，提高台灣高等校園的國際能見度。

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)