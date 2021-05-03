為喚醒年輕族群對台灣土地的重視，台灣應用材料公司與新竹市愛惜社區推展協會連續6年舉辦《看見台灣之後》系列活動，至今已至桃竹苗地區70所高中職宣導，分享台灣人文、生態關懷工作的心得，已累積超過4萬名師生參與。

應用材料公司台灣區總裁余定陸表示，該公司在台30年來長期關懷這片土地，因此連續6年支持《看見台灣之後》環境教育推廣活動，透過線上環境生態紀錄片導演的眼睛，從宏觀角度切入台灣環境最真實的樣貌，帶領學生一同探討環境永續課程。

他說，台灣應用材料長期重視環境教育與社會企業責任，期盼透過活動，號召更多民眾關注台灣的環境議題，以行動守護我們的家園。

2020年因受疫情影響，主辦單位因此將實體講座調整為環境線上訪談影片，片中訪問《美力台灣3D》紀錄片導演曲全立、《海》紀錄片導演柯金源，分享他們長期投入台灣人文、生態關懷工作的心得，並於桃竹苗地區10所高中職放映。

今年兩位導演自幕後走到幕前，舉辦校園實體映後座談分享，深化與激發學生的環保意識，累計已有近萬名師生響應。

曲全立說，自己一度因腦腫瘤面臨生死關卡，經歷及時治療、病情穩定後，雖然聽力與身體平衡受到影響，但也讓他更珍惜宛若新生的時光，決定開始紀錄台灣的百工之美，留下傳統技藝與匠師的珍貴畫面，台灣最美麗的風景就是人，因為有著這群人，環境才變得更加美麗。

(中時 )