【愛傳媒左化鵬專欄】在基隆大羅神仙府，遇見一位老神仙，他今年八十七歲了，唇紅齒白，滿頭烏髮，看起來比老夫還年輕。

我們一見投緣，聊了一上午，中午吃過素齋，繼續閒嗑牙，直到他瞳孔逐漸縮小，坐在椅上沉沉睡去，老夫才溜之乎也。反正住處甚近，早晚都可見面。

老神仙本姓黃，後改姓周，因事涉敏感，姑隱其名。「大羅神仙府」是一座宮廟，附近的鄰居，近廟欺神，都以為他只是尋常的廟公，殊不知，他還是中國三大政黨之一的青年黨黨主席。

他年齡比我大一輪多，暫且稱他為周老兄，這位老兄一生傳奇，父親是廣東中山縣人，母親是台灣嘉義人，他出生在香港，十七歲時大陸淪陷，他隨父母親渡海來台，因不喜國民黨而加入了青年黨，但其後卻被國民黨吸收，成了情治單位的一員，這位台灣的「零零柒」，曾潛伏日本東京、大阪、美國的舊金山，和大陸北京等地，從事地下工作。

三十八歲時，好不容易佔少校缺，但他不想再賣命了，毅然決然以尉官退伍，解甲歸商。

提起往事，不勝唏噓。年輕時，長年工作在外，元配妻子不耐孤寒，琵琶別抱，第二任妻子天妒紅顏，胃癌去世，孤枕難眠，後又和小他十五歲的第三任妻子結縭，兩人常相廝守，住在芝山岩雨聲街的情報局宿舍。

他在台灣前後育有四兒、五女，已含飴弄孫，日本未過門的妻子，也生下一兒，並為他添了好幾名孫子，子女都散居海內外。

他老兄做人成功，經商也有成。創辦過紡織廠，也當過好幾家企業的董事長。孰料，世事無常，正當他事業飛黃騰達時，遇見了青年黨主席李璜，周老兄本就是青年黨員，九十多歲的李璜和這名年輕的黨員，一見如故，十分投契，竟將青年黨的五色旗、黨印璽，以及洪門的五房旗，一股腦兒交付與他，囑其繼承衣缽。

現在的年輕人，可能聽都沒聽說過青年黨。這個黨曾經叱吒風雲，輝煌一時，和國民黨、共產黨，並列為中國三大政黨，曾號召十萬青年十萬軍，投身風起雲湧的對日抗戰。

它是由曾琦、左舜生、胡國偉、李璜等先賢，創立於一九二三年巴黎近郊的玫瑰城，他們主張中國統一，實施憲政，曾參與制憲活動。大陸失守後，當時的黨主席曾琦，因誓死反共，追隨國民政府避秦來台。

青年黨來台後，積極吸收本土黨員，對台灣的政壇影響既深且遠。如省議會副議長李萬居、省參議員郭雨新、郭秋煌、省議員蘇洪月嬌、第一屆增額立委張淑真、台中市長曾文坡、嘉義縣長李茂松、台東縣長黃順興等人，都是青年黨中堅份子，八十五歲退休的基隆副市長柯水源，也曾是青年黨員，黨員們分布於中央和地方。

令人意想不到的是，後來還出了一位立法院長游錫堃，監察院長陳菊。他們先是主張中國統一的青年黨員，後來才加入民進黨。

青年黨在臺灣曾盛極一時，後來，樹大分枝鬧分裂，一九九O年後，中華民國全面改選，它逐漸在台灣政壇失去影響力，最終因內鬥不休，你死我活，逐漸泡沫化。

周老兄接任青年黨主席時，該黨已經式微，分裂成十幾個小黨，已經沒有搞頭了，但仍有人爭權奪利。他散盡家財，抱薪救火，竭盡了全力，也不能使這個黨起死回生。辜負了李璜主席對他的期望。

大事已不可為，他老兄心灰意冷，長嘆一聲，攜帶黨旗、印璽和三萬多名黨員名冊，避居基隆，由空頭的黨主席，變成了實實在在的廟公，終日敲著木魚，誦經念佛。

青山依舊在，幾度夕陽紅。幹什麼黨主席，黨字拆開來看是「尚黑」，不是嗎？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)