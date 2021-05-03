原本作為疫苗輸出大國的印度疫情嚴峻，無暇顧及周邊鄰國，中國迅速採取行動填補空缺，為依賴印度疫苗出口的國家提供醫療援助，也藉此拓展在南亞的影響力。

金融時報報導，3月時，印度還透過向鄰國供應疫苗來鞏固其地區強國地位，但第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）來襲，印度5月出現單日逾40萬新增感染病例，再度刷新世界紀錄。

目前印度已幾乎停止所有疫苗出口，還要依靠海外醫療援助。同時，這波疫情正從印度蔓延到醫療資源原本就短缺的鄰國。

尼泊爾的每日新增病例已從3月的不到100例增至3000例，檢測陽性率已上升至25%，高於印度，表明病毒傳播正在加速；孟加拉也在艱難應對病例激增，巴基斯坦和斯里蘭卡的病例也在增加。

報導說，這為中國提供一個機會，可以透過提供疫苗和醫療援助來進入被印度視為「後院」的地區。

中國和除印度以外的南亞國家外交部長4月27日舉行視訊會議後，孟加拉表示已請求中國儘快向其供應疫苗。尼泊爾稱，北京方面提出向其提供醫療設備和物資。

報導引述分析人士表示，印度陷入的混亂使中國在一場爭奪地區影響力的長期競爭中獲得優勢，這場競爭在疫情期間更趨激烈。

印度智庫社會與經濟進步中心（Centre for Social and Economic Progress）的高級研究員塞維爾（Constantino Xavier）表示：「現在印度處於守勢，而中國正在重拳出擊，最大限度利用印度忙於應對國內當務之急的局面。」

塞維爾還說，「關鍵疫苗供應的中斷，可能助燃了鄰國對於依賴印度的擔憂」。尤其是與印度有著漫長邊界的尼泊爾；在巴基斯坦，中國則已扮演領頭羊角色，提供了數百萬劑疫苗。一名政府高級官員說，預計周四還會有多達200萬劑疫苗運抵。

(中央社)