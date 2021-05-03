印度第二波疫情嚴峻，近日單日確診病例都超過30萬人，外界關切是否撤僑？外交部今天表示，依據駐印度代表處評估，目前尚沒有撤僑的必要，也沒有其他國家進行撤僑。台商及僑民如果有安排返國需求，外交部及駐印度代表處會全力協助。

印度新冠疫情延燒，已有一名台籍幹部染疫逝世。經濟部次長陳正祺今天上午在立法院經濟委員會備詢表示，目前還有約150名台商和台幹在印度，是否有撤僑計畫由外交部主導，外交部也預計今天開會討論。

對此，外交部發言人歐江安表示，外交部及駐印度代表處、駐清奈辦事處持續密切關注疫情的相關發展，同時跟台商僑民保持密切聯繫，針對僑民及台商的需求提供及時協助；外交部同時根據印度疫情發展採取滾動式檢討，以便提供最適切的必要服務。

她說，台商及僑民如果有安排包機返國需求，外交部及駐印度代表處會全力協助。外交部依據駐印度代表處評估認為，目前尚沒有撤僑的必要，此外目前也沒有其他國家進行撤僑。

歐江安指出，外交部對於僑民的需求將繼續盡最大力量提供協助，包括隨時更新駐處網站資訊、提供航班訊息、施打疫苗的相關資訊等。自四月底至五月初，一週以來駐處已經協助25位我國僑民搭乘日本航空班機，經東京轉機平安返回台灣。

根據駐印度代表處掌握資訊，有20多位旅居印度確診，其中楊姓國人於5月1日下午不幸病逝，其他確診者仍在居家隔離中，代表處都跟他們維持密切聯繫，掌握最新狀況並提供協助。駐印度代表處日前曾派員前往醫院探視楊姓國人，現在正協助其家屬辦理所需文件證明，全力協助辦理後續相關事宜。

我政府首批援助印度緊急醫療救援物資，包括150台製氧機、500台氧氣鋼瓶，已由華航貨機於5月2日中午運抵德里國際機場，她說，印度民眾對我友誼與即時協助表示由衷感謝。我捐贈的醫療物資依印度政府安排，統一由接受外國救援物資的「印度紅十字會」接收。我也將繼續提供印度迫切需要的救援醫療物資，以協助印度因應疫情。

(中時 )