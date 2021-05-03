劉學甫於《聲林之王2》比賽出身，近日推出新單曲〈純粹〉，歌誦愛情中歷經傷痛仍堅信愛的初衷那份美好，也唱出摩羯座的自己對堅信愛的「純粹」的那份毅力；劉學甫認為最純粹的愛莫過於血濃於水的親情養育之恩，談到媽媽當年自己在念大一時因為罹癌而驟逝，每年到了母親節前夕總容易倍思親的劉學甫心境著實與他人最不同，他透露最難忘的一次母親節是有一次因有事缺席了家庭的母親節聚餐，還跟家人起了爭執，他表示：「家人說母親節一年只有一次要珍惜，沒想到我阿嬤卻幫我說話，『每一天都是一年一次，不是只有母親節對媽媽好，而是每天都要對媽媽好』。」

如今媽媽與阿嬤都已不在，他堅強地告訴自己：「繼續帶著他們的祝福往前走！」巧合的是，這份信念與〈純粹〉歌曲中所要講的放下傷痛繼續相信愛的初衷的心境不謀而合，而母親節將至，問劉學甫想對天上的媽媽說些什麼思念的話？他表示：「雖然妳已經沒有在我身邊了，但我還是想跟妳說，我還是繼續的努力，我會繼續加油的，期待再次看到妳。」真摯話語藏著滿滿洋蔥。

除了親情，劉學甫嚮往中的愛情，是相愛的兩人可以不用互動也不用交談，卻一點都不尷尬的共處一室；他先前曾單戀一個對象長達7年之久，最後鼓起勇氣告白卻失敗，甚至還為了這個女生寫歌紀念這段單戀，「在單戀7年的過程中常試著找出相愛的可能而問一些暗示性的問題，最後發現『我』從來不是那些問題的答案，現在回想起來真覺得浪費時間，也超級不純粹，原來那不是愛，只是因為空虛所以想要確認關係而已」。

(中時 )