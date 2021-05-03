陸企「嵐橋集團」2015年租下澳洲北部的達爾文港，租期長達99年，現在澳洲國防部已經重新審查合約內容，如果有國安疑慮，當局將採取行動。

澳洲北部北領地政府將達爾文港（Port Darwin）出租給陸企「嵐橋集團」99年，現在澳洲政府決定重新審查這起合約，更傳出有可能要求嵐橋集團撤資、退出經營。

澳洲《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）2日報導，澳洲聯邦政府已經要求國防部重新審查陸企「嵐橋集團」（Landbridge Group）租下北領地達爾文港99年的租約。

北領地（Northern Territory）政府於2015年和嵐橋集團簽下價值達5.06億澳幣（約新台幣109億元）的合約，將達爾文港99年的營運控制權租給嵐橋集團，同時嵐橋集團也能擁有其中東臂碼頭（East Arm）80%的所有權。嵐橋集團據信和解放軍關係緊密。

不過報導指出，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）領導的聯邦政府已經指示國防部重新審查這筆長達99年的租賃合約內容，國防部官員將研究是否根據2018年通過的關鍵基礎設施安全法（Security of Critical Infrastructure Act），以國家安全為由強迫嵐橋集團放棄達爾文港的經營權。

陸企「嵐橋集團」2015年租下澳洲北部的達爾文港達99年，備受外界檢視。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）後續證實，內閣國家安全委員會（National Security Committee of Cabinet）已經責成國防部審查，並且回覆因應建議。

杜登也被問及因應方式是否包含強迫嵐橋集團撤資，他說仍在等待國防部調查及回覆，指出將考慮符合國家利益的選項。

針對此案，澳洲總理莫里森上周表示，如果國防部回覆的建議認定有國安疑慮，政府將會有所行動。

事實上這起合約自2015年簽署以來就持續受到外界檢視，澳洲政府後續收緊外國投資規範，要求港口等重要基礎建設出售時必須獲得外國投資審查局（Foreign Investment Review Board）批准，澳洲政府甚至有權對合約附加新條件，或是強迫原投資人撤資。

路透社報導，達爾文港位在美軍太平洋行動的南翼，北領地政府當初決定出租港口給陸企時引起美國關注，前美國總統歐巴馬更對時任澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表達不滿，因為滕博爾未事先知會華府這筆交易。

(中時新聞網)