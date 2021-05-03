外傳民眾黨將與國民黨立委蔣萬安合作拚台北市長選戰，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲3日表示，在政治上，謠言是起於智者要帶風向，民眾黨不必為了議員席次在市長選舉上合作。

柯文哲今接受廣播節目專訪，主持人問外傳民眾黨找蔣萬安合作選市長，柯表示，俗語說謠言止於智者，但在政治上，謠言是起於智者要帶風向，民眾黨不用為了議員席次，和其他政黨在市長選舉上合作。

對於副市長黃珊珊沒有加入民眾黨，柯文哲指出，他覺得不用，除非選總統，市長層級不用討論黨籍，日、韓都是在野大聯盟選贏，市政做好就好。

柯文哲說，台灣組黨有政黨補助費，選總統可免掉連署麻煩，除了這2個不知道其他好處，沒有給黃壓力一定要加入民眾黨。

對於民進黨打選戰，柯文哲先是稱讚綠營很靈活，但接著說「執政不怎麼樣，打選戰是一流」，看國民黨確定市長參選人後才會出牌，民進黨是有順序的，從衛福部長陳時中、民進黨北市黨部主委吳怡農到前文化部長鄭麗君。

(中時 )