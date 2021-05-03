美國加州奧克蘭聯邦地方法院本周一將就熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games所提起的訴訟展開庭審，法官將考量蘋果公司要求應用程式開發商，或進一步延伸來說，要求消費者只能使用該公司的支付系統是否合理，這將是一個深具里程碑意義的裁決，決定蘋果的政策是一個非常成功的商業模式，還是已違反美國的反托拉斯法，其結果也可能徹底顛覆數位經濟的未來。

和谷歌Android等其他行動平台允許經由第三方應用程式商店下載app的做法不同，蘋果App Store自2008年推出迄今，始終是所有應用程式要進入iPhone及iPad唯一的守門人，這表示，所有程式開發者的產品若想要登上蘋果裝置，除了透過App Store，別無其他選擇，讓蘋果在app經銷條款上擁有巨大的控制權，已引發許多程式開發商的強烈不滿和立法者的高度關注，而其中最受到關注的爭議點，在於所有在iOS平台上購買數位服務或產品的交易，都必須由蘋果自家的支付系統處理，而每一筆交易蘋果都會收取30%的費用。

去年Epic更新iOS版《要塞英雄》遊戲，鼓勵玩家直接向Epic購買用於遊戲的虛擬貨幣，而非在該應用程式中購買，且使用Epic支付系統的玩家可獲得折扣，而這個折扣當然是來自於Epic不必繳納「蘋果稅」的部分回饋。

蘋果隨即以Epic未遵守支付規定為由，將《要塞英雄》遊戲從App Store平台下架，這使得軟體業對這家全球最大科技公司的「民怨」達到最高點。臉書與微軟曾公開批評這個30%的「蘋果稅」，而去年9月一群開發者已組成團體，準備對抗App Store的政策與佣金制度。

在《要塞英雄》遭到蘋果App Store刪除後，除了新玩家無法下載之外，現有玩家也無法獲得遊戲更新，這讓Epic氣得一狀告上法院，指控蘋果對iOS平台上的應用程式發行具有壟斷權，並指控蘋果的支付規定阻撓潛在競爭對手，於法不合。

Epic在本案中主張蘋果的襲斷行為使iOS平台用戶必須支付較高的價格，並削弱App Store市集上的創新能力。Epic並表示，若非為了遵守蘋果的規定，Epic將推出自己的iOS應用商店，並提供價格較低廉的支付系統，但現在Epic如同其他許多開發商一樣，為了支付30%的「蘋果稅」，被迫向《要塞英雄》玩家的程式內購買收取較高的價格。為了升高輿論壓力，Epic在提起訴訟後，亦發起了「#freefortnite」等宣傳活動。(2-1)

(時報資訊)