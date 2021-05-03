面對Epic的指控，蘋果當時表示，Epic所做的這一切只是為了挽救《要塞英雄》人氣的宣傳花招，與2019年10月初相比，此款遊戲在谷歌的搜尋量大減了70%。蘋果並曾表示，只有10%的《要塞英雄》玩家頻繁使用iOS平台上線，此款遊戲對App Store的營收貢獻並不大。

同時蘋果亦反駁壟斷之說，稱消費者和《要塞英雄》玩家並未被迫使用蘋果設備或蘋果的app平台，且向app交易抽取30%的費用，和其他應用程式商店及數位商店的抽佣比例相當，蘋果並反控Epic發動訴訟戰是為了毀約的「蓄意破壞行為」。

Epic和蘋果之間的衝突已引起歐洲監管機關，以及美國與其他國家立法機關的關注，有關於app商店政策的審查也出現收緊的跡象。美國眾議院反托拉斯小組委員會主席，就曾經公開批評蘋果這筆30%的抽佣根本就是「攔路搶劫」。

為了緩解升高的監管壓力和業界的反彈聲浪，去年底蘋果遞出了橄欖枝，推出兩項新的應用程式抽佣方案，其一為app開發者在App Store的年營收若不到100萬美元，以及針對新程式在App Store上架的頭一年銷售額，蘋果將把所收取的佣金費率從30%大砍一半，調降至15%。這個名為「App Store小型企業計畫」（App Store Small Business Program），已於今年1月1日正式實施。蘋果表示，App Store大部分開發者都將受惠於這項新方案。

根據市場調查，在App Store約180萬個應用程式中，僅0.2%應用程式的年營業額超過百萬美元，亦即大部分開發商都將適用15%佣金。

蘋果的另一項方案是當時一項現有措施的展延，到2021年6月底，透過iPhone手機上的app提供數位課程或虛擬活動的公司，將不必使用蘋果App Store程式內購買機制，這表示他們可以直接向客戶收取費用，而不必向蘋果支付30%的佣金。

在歐洲，類似的司法戰也出現了最新進展。歐盟在對瑞典音樂串流平台Spotify提起的申訴進行調查後，於上周五宣布其初步裁決，判定蘋果濫用對app上架的掌控權，要求應用程式只能使用蘋果的支付系統並支付30%佣金，而不能提供用戶更便宜的選項，是涉嫌壟斷和阻礙市場競爭。此外，蘋果一方面推出自家的音樂串流平台Apple Music App，另一方面又對其他串流平台設立嚴格的上架規定，是置其競爭對手於不利的地位，違反了歐盟的公平競爭規定。

蘋果則反控歐盟偏袒Spotify的立場，稱Spotify是全球最大的音樂串流平台，其99%的用戶交易並非透過蘋果App Store，而剩下透過App Store平台的交易也只付了15%的佣金。蘋果表示，Spotify操作這場爭訟，是因為不滿蘋果阻斷了其在iOS版程式中提供的其他廣告交易管道，並指控Spotify只想從蘋果App Store獲得所有好處，卻不想付出任何代價。

在本周一這場備受矚目的庭審中，除了蘋果執行長庫克和其左右手將親自出庭之外，臉書和微軟也料將派出代表作證，勢將就應用程式商店的政策爆發一場激烈的唇槍舌戰。

在這次的庭審和肯定隨之而來的上訴案，各審法官的裁定將帶來重大的影響，受到影響的不只是蘋果和其iOS生態系，連帶也可能重塑其他的應用商店，以及已經迅速成長為數千億美元，並支撐著數百萬個工作的app數位經濟。

美國聯邦法院的判決若不是會改變許多程式內購買的運作方式，就是在這個日益數位化的世界，將進一步鞏固科技平台制定規則的權力。隨著美國國會陸續提出了旨在限制科技巨頭影響力的新法案，這項判決結果甚至可能奠定未來整個科技業監管規範的框架。(2-2)

(時報資訊)