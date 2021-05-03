金管會建議財政部將台股當沖降稅再延長5年，遭前行政院長、新世代金融基金會董事長陳(沖)認為形同天天打強心針、讓台股像是賭場。對此，金管會主委黃天牧表示尊重當事人提出觀點、但「不完全認同」，認為單用一個稅率就把台股形容成賭場「可以再斟酌」。

陳(沖)表示，股市價量不振、奄奄一息時不得以施打強心針，如同急診室內爭取治療依樣可以理解。但當沖占台股交易比率自4年前的不到1成，發展到今日的逾4成、甚至近日的6成多，打了4年強心針後若還要再打5年，認為股市不僅像賭場，氣氛上更像安寧病房。

對此，黃天牧出席2021年第17屆遠見雜誌企業社會責任頒獎典禮，會前受訪時回應尊重當事人提出觀點，但「不完全認同」。他指出，雖然近期外界傳聞當沖占比提高至6成，但據證期局掌握僅是其中幾檔個股較高，整體當沖交易平均占比仍維持在32～33％。

黃天牧表示，當初決議當沖降稅有其脈絡背景，相關單位均花費許多精力經營發展台股制度，是否要因一個稅就形容為賭場，認為「可以再斟酌一下」。他強調，當沖降稅到年底才到期，金管會的立場是針對政策提出建議，後續財政部是否接受，各界都可以再充分討論。

(時報資訊)