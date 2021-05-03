國聯東區的紐約大都會與費城人演出精彩3連戰，場場都有爭議鏡頭。3日的最終戰，費城人荷斯金斯(Rhys Hoskins)在9局下半揮出追平3分全壘打，全隊歡欣鼓舞。不料荷斯金斯回到休息區之後又被主審叫回去，全壘打不算！原來右外野有設置隱形防護網，球其實是打在防護網而彈回場內，沒有碰到觀眾席座椅。費城人終場以7-8飲恨，大都會2勝1負贏下系列賽。

Umpires originally ruled that this was a home run for Rhys Hoskins, which would've tied the game.



The call was overturned and ruled a ground-rule double. pic.twitter.com/iKIp6igtbu — ESPN (@espn) May 3, 2021

當時兩出局兩人在壘，大都會8比5領先，荷斯金斯一棒出去追平比分，主場1萬名觀眾振奮不已，中繼投手迪亞茲(Edwin Díaz)臉色鐵青。費城人高興沒多久，主審就發現不對勁，依照規定，球沒有打到觀眾席就彈回場內，改判為場地二壘安打。荷斯金斯只好戴回頭盔走回場上，不過仍有兩分打點。

此時兩出局落後1分，荷斯金斯的代跑站在二壘，輪到強打哈波(Bryce Harper)上陣，費城人仍有最後一搏機會。大難不死的狄亞茲受傷退場，由右投法米利亞(Jeurys Familia)接替，決戰開始了。法米利亞猛丟外角，哈波連揮兩個空棒，陷入被動局面，法米利亞最後又投在同一位置騙到哈波出棒，再見三振！

荷斯金斯嘆道：「畢竟他們有明確的改判證據。」費城人隊友第一時間在休息區也沒看清，荷斯金斯停在二壘幾秒鐘之後又繼續跑。但重播看來這球確實沒越過防護網。總之費城人也很頑強，大都會全場用了17支安打才險勝1分。

(中時新聞網)