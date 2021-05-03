長榮航空此前將地勤人員「短班6小時、長班8.5小時」的特殊工時型態，全面改為8小時的法定工時，遭長榮航空企業工會指控為「片面變更員工班型，違反團體協約」，長榮航空3日澄清表示，調整班型本來就是公司權限。

長榮航空2018年起將桃園、松山及高雄機場地勤人員的長短班逐漸改為固定8小時的法定工時，目前松山機場及高雄機場已全面改為8小時，桃園機場也陸續調整。

長榮航空表示，調整班型早就在做，長榮企工卻遲至今年3月才要求不得變更。預定5月6日舉行的第一次團體協商還沒開始，長榮企工就批公司「不誠信協商」，對此長榮航空表示遺憾。

為何要把長短班改為一律8小時？長榮航空指出，2018年以前航班有離峰、尖峰，因此輪班才採長短班工時；但近年來因機隊擴充及代理業務成長，各機場運量持續攀升，每日業務量變得平均，不再有尖峰、離峰之別，已無必要區分長短班。且依公司統計分析，短班員工常常會延長工時，不如固定8小時工時，員工有更正常的生活作息。

至於長榮企工聲稱，取消長短班「將使員工無法以短班特休時數換1日休假，嚴重損害員工權益」，長榮航空表示，班型調整並未增加工時，員工特休時數亦無減少。申請短班（6小時）特休所免除的是表定6小時的出勤義務，申請長班（8.5小時）特休，所免除的是表定8.5小時的出勤義務，想何時請特休是個人選擇。

班型變更後，申請固定班型（8小時）特休，免除的是表定8小時的出勤義務，並未損害員工利益，而長榮航空依據法律規範所有員工的年度特休，不會因班型變更而短少。

長榮航空喊話，全球航空產業深受疫情影響，目前長榮航空客運航班運能不到1成，公司仍盡最大努力不裁員、不減薪。期待工會勿陷機場同仁於不義。

(旺報 )