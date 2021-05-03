新竹縣議員杜文中3日在縣議會定期會質詢時，針對目前產業缺地、缺水問題，建議縣府借重「護國神山」台積電的影響力，請中央協助新竹縣台灣知識經濟旗艦園區及科學園區三期土地徵收問題，並與經濟部溝通，以BOT方式興建寶山第三水庫的可行性。

新竹科學園區用地已飽和，政府為協助台積電設立2奈米研發中心，由科管局辦理寶山一期用地徵收案，33公頃用地完成徵收後，第二期91.35公頃用地徵收案，也如火如荼進行。

反觀，俗稱「璞玉計畫」的台知園區，已推了20多年，因極少數地主反對「卡關」，科學園區三期也有遭遇反對等問題，多年來停滯不前，有沒有「護國神山」台積電，似成很大的關鍵，杜文中在質詢時提出上述建議。

縣長楊文科對是否會請台積電協助新竹縣並未直接答覆，指目前很多廠商要到新竹縣投資設廠，但竹科、生醫園區甚至台元科技園區都一地難求，面對苦無產業用地問題，縣府將會偕同縣議會、產業界向中央嚴正反映，請求儘快審議通過新竹縣的重大都市計畫案。

楊文科說，台知園區案去年11月6日報內政部審議後，縣府依審查提出的相關意見做修正，3月10日報內政部續審，目前等侯排會，而科學園區三期修正後的計畫書圖，也已在3月10日提報內政部。

對於旱象缺水，楊文科等人曾提議在寶山鄉北坑，興建寶山第三水庫，因新建水庫不是縣府權責，已將此建議轉呈中央，縣府工務處將持續建議中央透過水資源建設興建，改善新竹地區水源不足問題。

(中時 )