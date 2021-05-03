大陸東部戰區的054A飛彈護衛艦「濱州號」（舷號515），5月1日在臺灣和與那國島之間的海域通過，進入東海後，2日凌晨現身臺灣東北方海域，臺日雙方均嚴密監控。對於媒體詢問濱州艦在臺海周邊動態之意涵，以及動機是否單純，戰略學會研究員張競聽完後笑了，表示共軍機艦在臺海周邊活動，已達家常便飯的地步了，共軍艦艇現身也非首次，因此他認為，「動機極度單純」。

張競昨在臉書指出，有媒體詢問他有關濱州艦在臺海周邊動態之意涵，他直言，真是有點被問到啼笑皆非，所以把他與記者間戲謔式問答，與各位朋友們一起分享。

第一個問題是有關解放軍是否曾因臺灣某份報紙刊登投書影響，所以減少派遣054A型艦，以單艦方式通過宮古海峽，而改以向北穿越對馬海峽？張競描述當時他爆笑出來，並跟記者說，「這個問題您要去問解放軍啊！」請派駐大陸記者在對岸國防部開記者會時，向對方軍事發言人求證不是最恰當呢？

記者接著說，那是投書當事者如此宣稱。張競回答，那就去問當事者，倒底是不是他握有秘密管道與對岸通聯，不但知道要減少派遣054A型艦通過宮古海峽，連應變替代方案「改以向北穿越對馬海峽」都能夠完整掌握。張競說，這可是跨越東海與北海兩個艦隊作戰責任海域，這種情報蒐集與掌握能力，已是要到達整個軍種層級，恐怕James Bond都要俯首認輸。

日防衛省表示，大陸海軍「濱州號」護衛艦從沖繩縣與那國島與台灣之間海域北上，進入東海。（圖／防衛省）

張競描述當時情況，記者實在是著急了，就問他到底要如何查證這個說法？張競耐心指出，就拿「054」與「宮古海峽」兩個辭當作網路搜尋關鍵字，其實就會跑出好多報導，把該型艦單艦通過宮古海峽的報導挑出來，對比一下在2018年6月那份投書之前有多少次，在這份投書刊登後又有多少次，間隔頻率對比一下，就知道當事者聲稱投書見報後，解放軍兵力派遣就發生如此變化，到底是不是唬爛抑或是真話？

張競也提醒該記者，既然當事者聲稱「改以向北穿越對馬海峽」，那麼更可以用「054」與「對馬海峽」作為網路搜尋關鍵字，看看在投書刊出後，如此活動之數量與頻率是否增加？張競說，記者聽到後馬上去查，當然也獲得很多資訊，但會不會報導呢？這要看編輯臺那邊怎麼想囉！

沒想到才剛掛電話，張競又接到另一個記者來電，詢問054A型艦出現在東部海域，動機是否單純？張競表示，他聽到後又快爆笑出來，但還是耐心對記者說，共軍機艦在臺海周邊活動，已是到達家常便飯例行公事地步，各種操演課目輪翻上陣，完全不令人意外，就算是與那國島與本島蘇花宜蘭間之海域，共軍艦艇現身亦非首次出現，怎麼會在此時談起動機是否單純？

張競也跟記者說，「動機極度單純」，因兩岸關係搞到如此不睦，對岸隨時都有動武可能，這在臺灣連傻瓜都知道，共軍機艦在國際海域空域活動，不論是熟悉作戰環境、抵境偵察或是我們所稱之現地偵察，甚或是故意再講得有學問些，稱其為戰場經營，難道這些對我們還是新鮮事嗎？就算是對我展示兵力示威施壓，對臺灣社會來說，又是什麼大家想不到，所以很不單純的事嗎？所以動機那有什麼不單純？真是別鬧了！

張競並稱，其實共軍穿越這些國際海峽，並且在攻略臺灣時，存在著顛倒正面由東部進襲可能性，從1980年5月共軍派遣艦隊至南太平洋撈回洲際導彈彈頭時，執行「580任務」時所展現能量，當時恰好是與美國斷交初期，當時國軍就已經預見此項顛倒正面可能性，所以共軍機艦在東部海域現身，早就是幾十年來就已經要思考之事；對岸動機您可以不喜歡，但絕對是很單純，多動點腦筋就會想通。

(中時新聞網)