電影《山中森林》自四月中旬就開始進行如火如荼的拍攝，「瓊瑤女神」陳徳容幕前幕後都參與投入，表示自己不只像以前拍電影的時候演戲就可，自從擔任電影聯合制片人後，更覺得自己的責任重大，開拍之後，陳徳容不但投入大量時間在研究劇本及揣摩自己飾演的招待所老闆娘角色 ，更親力親為現場製片工作，連生日都在片場度過。

五月一號是陳德容的生日，當天陳德容和李康生拍攝一場久別重逢的戲，正當陳德容入戲，望著李康生百感交集時，導演姜寧帶領其他演員一起幫她唱生日快樂歌，讓陳德容既驚又喜，陳德容開心許下生日願望，第一是希望疫情趕緊遠離，讓大家可以好好的恢復正常生活，第二個願望則希望電影上映後可以票房大賣，最後一個願望保密留給自己。被問恢單之後，是否許願找到好的對象？陳德容經紀人說：「應該吧，德容還是有少女心，她自己放心裡，沒有特別跟我說。」

當天幫陳徳容慶生的有金馬影帝李康生、李千那和謝承均，其中徐愷還特別送了香水給陳德容，導演姜寧也送了一個翻糖蛋糕給她，陳德容看到蛋糕，馬上少女心噴發。陳徳容說：「《山中森林》是她從影以來最期待上映的作品，除了自己本身幕前幕後的參與外，在這半個月的拍攝過程中，深深感到導演對於電影品質的要求，以及這部電影不同一般國片的拍攝手法。」至於上月初嬌羞承認與是元介穩定交往，喜訊才傳7天就被男方自爆已分手的李千那，拍片時的狀況是否ok？導演姜寧表示，不會去問私事，現在就是專心拍片。

(中時 )