寺本莉緒昔被網友封為「最胸高中生」，現今19歲的她有著G cup超豐滿身材以及甜美又燦爛的笑容，高中畢業的同月就發行第一本寫真集，便登上銷售排行第一名，她憑著超強氣勢也拍影片經營社群平台，日前她的一支室內練衝浪影片就讓16萬網友暴動。

日本寫真模特兒寺本莉緒成為新一代性感女神後，利用自身優勢拍起影片經營社群，在youtube有7萬粉絲、instagram有21萬追蹤，近期她在YouTube分享了一支運動片，影片中她穿著緊身運動背心及貼身褲，G cup好身材完全罩不住巨球，完全把一旁的教練比下去。

寺本莉緒的運動片挑戰室內衝浪板，因室內衝浪板是跟著模擬衝浪感覺，在趴下模擬滑水時，超低胸運動背心倒出G級車頭燈，當寺本莉緒換另外姿勢站上衝浪板平台時，身體也不由自主晃動，讓她的車頭燈也跟著巨晃，整個超晃抖動畫面震撼了網友，也成就了16萬人次觀看。

寺本莉緒昔被網友封為「最胸高中生」，現今19歲的她有著G cup超豐滿身材以及甜美又燦爛的笑容，高中畢業的同月就發行第一本寫真集，便登上銷售排行第一名，她憑著超強氣勢也拍影片經營社群平台，日前她的一支室內練衝浪影片就讓16萬網友暴動。

寺本莉緒果然懂得操作社群，以運動片讓粉絲留言「這麼瘦，還能有好身材」、「振動不會停止」、「無法集中精神了」 、「已經超過G罩杯」、「在露胸下能得到壓倒性觀看」、「要一直重複看了」，但也有網友注意到教練厲害之處「有著超強核心！看起來好美。」

(中時新聞網)