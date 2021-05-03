台中市綠空鐵道軸線透過建築景觀改善工程，營造親水、近水、綠色、文化的多元化城市樣貌。（盧金足攝）

台中市府配合建設局，辦理國光路地下道填平以及高架橋拆除工程，將綠空鐵道西側暫時封閉，現場沒說明告示，民眾白跑一趟。（盧金足攝）

台中鐵道軸線的建設推動，讓市民遊走在歷史軸線上，獲得更舒適的人行空間。（ 盧金足攝）

台中市議員鄭功進3日質疑，榮獲九項國際大獎，逾四億經費打造綠空鐵道軸線計畫，去年12月啟用迄今，民眾遊玩就吃閉門羹，往東無法銜接台中火車站，往西提早在正義街被施工圍籬截斷，無障礙電梯只能看不能搭。對此，市府指出，綠空鐵道南端處國光路地下道填平及建國南北路高架拆除工程，為工地安全封閉，工程完工重新開放；台中車站北端由台鐵局委託經典國際整體規畫開發車站專用區，台鐵局為台中車站區內安全，設置工程圍籬。

鄭功進表示，去年底風光啟用的綠空鐵道軸線計畫，主打以台中車站為樞紐，往南北前後延伸1.6公里，串連鐵道文化園區、歷史古蹟群及車站周邊商圈，現只剩一條與火車站毫無交集的空中廊道，與當初希望透過綠空鐵道，推動舊城區再生的理念背道而馳。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡抨擊，年輕人引頸期盼的綠空鐵道軸線計畫，為在地居民共同記憶，也是民眾期待已久的觀光亮點建設，很多人到場，未見為何設封條、圍籬的說明，頓感失望。

「沒了台中火車站的綠空鐵道，像是杯走味的咖啡」，在地居民大嘆，徒留一截沒有靈魂的殘軌。

有民眾批評，整段綠空鐵道才開放不到半年，就變成一條沒頭沒尾的綠空，想讓舊城區再現風華，不該抱持「有做就好」的消極態度，做半套手法，讓市民看破手腳。

鄭功進強調，一座進步的城市都有一段偉大的鐵道，載運南來北往的人潮，見證產業發展的變遷，市政府相關單位，除了有做之外，更要從市民的角度，把事做好，才能真正獲得民眾認同與掌聲。

對此，都發局說，因為配合建設局，辦理國光路地下道填平以及高架橋拆除工程，才將綠空鐵道西側暫時封閉；至於封條，是舊鐵橋與玻璃欄杆間有縫隙，目前已請廠商備料，近期會補強，在補強前先用警示帶圍起來，提醒往來市民注意。

都發局說，綠空鐵道南端處進行國光路地下道填平及建國南北路高架拆除工程，為了工地安全，自今年4月27日起封閉，工程完工後將重新開放；另靠近台中車站北端，由台鐵局委託經典國際股份有限公司整體規畫開發車站專用區，目前台鐵局為了台中車站區內安全，設置工程圍籬。

綠空鐵道台中路至正義街段，目前有台中路7號旁階梯、建國綠橋旁階梯、民生路無障礙電梯及斜坡道、民生路綠川水岸大階梯、民生路大同國小前斜坡道、正義街綠川水岸階梯可供民眾上下綠空鐵道使用。

此外，綠空鐵道南段二期正義街側無障礙電梯及斜坡道部分正辦理驗收作業，待驗收合格後即開放使用。

(中時 )