由於全球股市走跌、台灣疫情升溫等因素影響，台股今（3日）重挫344.31點，收在最低17222.35點，引起網友熱議，有網友指出不尋常訊號，指大盤已跌破5、10日線，且爆出史上第二大量卻重摔，明後天表現很關鍵。

今台股雖爆出5877.28億的歷史第二大量，但大盤開低走低重挫逾300點，電子股遭重殺，權值股台積電下跌12元（或2%）收在588元，聯電及聯發科跌幅逾6%，鴻海跌3.50元（或3.02%）至112.5元，面板三虎友達、群創及彩晶全都跌停，航運、紡織及金融等類股無力撐盤。

網友在PTT論壇上討論今日走勢，不少人直說相當詭異，出現「籌碼很混亂，敵我不明」、「很少看到聯發科上周漲停，隔天馬上大跌」、「再殺個2-3天，應該一堆人都受不了」、「到底是崩盤還是漲多回檔，看不懂」、「開始崩了嗎？快逃」等留言。

儘管如此，有網友認為長期來看台股還是多頭趨勢，短期則受到疫情拖累出現震盪，出現「就看國內疫情控制得當與否了」、「長線看多，加碼進場好時機」、「沒破月線就是多頭啦，跌都叫回檔」、「航運還是賺飽飽」、「明後幾天很關鍵，這禮拜很刺激啊」、「停利一些停損一些,剩下明天觀望」等看法。

(中時新聞網)