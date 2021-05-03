大甲區成功路破損不堪，市議員李榮鴻爭取經費改善。（市議員李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

大甲區成功路破損不堪，市議員李榮鴻爭取經費改善。（市議員李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲區成功路為通往鐵砧山風景區及大甲祭祀重地主要道路，因多年未刨鋪，隨車輛輾壓及雨水侵蝕部分路面破裂不堪，影響整體道路景觀及用路人安全。市議員李榮鴻議年初辦理會勘要求改善，市府同意編列130萬元施作工程，3日與建設局養護工程處辦理開工前說明會，預計4日開工。

建設局養工處海線工程隊承辦表示，該工程施作經費約130萬元，路面改善施作長度340公尺、施作面積約3,620平方公尺，預計燙平計畫可提升本路段服務水準，改善車輛行駛效率及交通安全。

大甲區頂店里長梁福昌說，感謝議員及市府關心地方工程，也希望明日工程能夠順利進行，希望未來中山路1段1158巷道路改善，也能夠儘速規劃進場施作。

李榮鴻指出，成功路重鋪對交通安全性是有助益的，感謝盧秀燕市長對地方的重視，鐵砧山風景區的雕塑公園也在市長推動下吸引許多遊客進入，劍井區目前亦在辦理改善工程，預計能夠完善鐵砧山風景區整體性導入觀光客前來甲安埔。另外，有關梁里長建議中山路1段1158巷道路改善，服務處會持續追蹤。

(中時 )