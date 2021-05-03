縣府向衛福部爭取前瞻基礎建設經費8050萬元，要讓新竹縣育兒環境再升級。（羅浚濱攝）

新竹縣積極布建友善育兒環境，向衛福部爭取前瞻基礎建設「少子化友善育兒空間建設計畫」，獲核定補助8050萬元，將陸續用於新竹縣婦幼館增建、3處公設民營托嬰中心拓點及充實綜合社會福利館內部設施，讓新竹縣育兒環境再升級。

縣長楊文科表示，新竹縣人口穩定成長，竹北市則已突破20萬人，提升兒少設施和婦幼服務品質刻不容緩，這次爭取到的前膽經費，讓正在興建中的綜合社會福利館，將能更加充實內部設施，婦幼館空間環境也能透過增建，全面改善升級。

社會處長李國祿說，新竹縣婦幼館啟用至今已有38年，2樓增建工程將全面健檢建築物，重新盤點服務空間，主軸將把婦幼館發展為新竹縣第一所日間早療托育機構，建置全新的托育資源中心，擴大婦女和新住民社會福利資源，全面提升婦幼服務能量，預計今年底完成規畫設計。

新增的3處公共托育設施據點，分別在竹北市福德街老人文康中心、竹東鎮富榮街頭重社區和新豐鄉松柏社區活動中心2樓，預計各收托30名0至2歲嬰幼兒。

另獲核定的還有綜合社會福利館、竹東國小社區公共托育家園、新埔社區公共托育家園。興建中的社福館地上第1層為公設民營托嬰中心，2、3樓是親子夢想館，4樓為竹北家庭福利服務中心，5樓則為北崙里社區活動中心。

李國祿並指新竹縣至明年年底將新增140名公共托育收托名額，還有各類型主題親子館，用實際福利服務據點，展現縣府團隊老、中、青、幼全面照顧的決心。

(中時 )