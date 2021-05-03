百達-KY（2236）由創辦人家族發動的公開收購案，已順利成就，在第二大股東、第三大股東參與應賣之下，創辦人家族持股從32％提升至61.67％，更絕對掌握經營權，百達-KY上月22日選任新董事長，由黃泓杰接任，二代順利步上接班之路。

百達-KY資本額為4.64億元，主要業務為汽車零組件及沖壓設備製造，其汽車零組件主要客戶為Bosch、Magna、Faurecia、Benteler、Hitachi及GS Yuasa等國際大廠，而沖床客戶包含台灣上市公司如嘉澤端子（3533）、康控-KY（4943）及聯德-KY（4912）等，目前汽車及機車相關營收比重達九成以上。

百達-KY表示，由創辦人家族發起之公開收購已於4月22日順利成功，持股達61.67％，展現對公司未來經營的絕對信心。經營團隊在新加坡企業發展局（ESG）及麥肯錫管顧輔導下，除了本身在中國、印尼及匈牙利深耕汽車零部件的獲利有所增長，亦拓展業務協助約旦政府建立N95口罩生產鏈。公司將繼續善用本身機械自動化能力，協同現有客戶開發新能源汽車零件，並開拓亞太地區企業與伊斯蘭世界企業之合作。

經營團隊表示，選擇在台灣上市是條正確道路，開發中專案陸續邁入量產，公司再造佳績指日可待。

百達-KY是以新加坡為主體，以KY股回台掛牌，去年受到疫情衝擊，單季每股盈餘滑落至0.69元，為掛牌以來新低紀錄，惟公司表示最壞情況已過！

(工商 )