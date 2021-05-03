為了讓對野生動物有興趣的遊客有真實野生環境的體驗，南非今天公布計畫，禁止供作「戰利品狩獵」和「與遊客互動」用途的圈養獅子繁殖行為。

路透社報導，南非環境部2019年指派的檢討小組在近600頁報告中，建議政府終結以經濟利益為出發點的圈養獅群繁殖與飼養。

檢討小組同時建議立即中止買賣獅子衍生品，諸如被東南亞國家拿去做中藥材和首飾的獅骨等，說這對非洲野生獅群構成重大危機。

對於小組的提出建議，環境部長克利西（Barbara Creecy）說將一律採納。

她說，小組在報告中建議停止「透過圈養和飼養的方式來馴化獅子」，也不要「圈養繁殖、困獵、圈養幼獅供遊客互動」。

然而，這支檢討小組未能針對如何有效阻止圈養獅群繁殖達成共識。

法新社報導，這項決定雖還未制定為政策，但很可能導致政府與規模數百萬美元的養獅產業發生衝突。

但南非環境部表示，相關建議用意並非扼殺狩獵產業，「在監管環境下，仍將繼續允許合法獵殺這些標誌性物種」。

克利西說：「防止狩獵圈養的獅子，一有利於野生狩獵業，二能提升打獵經濟、我國國際聲譽以及工作創建。」

用通電圍欄圈養獅群以作狩獵用途，這樣的作法在南非爭議已久。

近年來，美國、澳洲和數個歐洲國家要求禁止進口圈養繁殖的獅子戰利品的呼聲高漲。

克利西表示，新作法的用意是確保對實際野生動物狩獵有興趣的民眾，可以從事真實的野生狩獵，「而非獵殺從籠子裡放出來的動物」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100503

(中央社)