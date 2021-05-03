新竹水情持續不佳，寶山水庫碧湖吊橋周邊都已乾涸見底。（羅浚濱攝）

新竹水情持續不佳，寶山水庫3日蓄水量剩12.7％，寶二水庫則低到6.1％，58米高的取水塔，已乾到全部裸露見底，目前兩座水庫蓄水量，若在沒有下雨情況下，只能再撐半個月，北水局和水公司三區處都寄望5月兩波降雨「解渴」！

寶山水庫從碧湖吊橋周邊都已乾涸見底，寶二水庫4月底蓄水量最低曾到4.5％，洩洪堰前的取水塔就整個見底了，寶山鄉長邱坤桶說，這是水庫蓋好以來，第一次見到處處乾涸，寶二取水塔「全都露」的情形！

「水庫蓄水量持續創新低，已司空見慣！」水公司三區處副處長謝東穎說，428這波雨勢對寶山和寶二水庫還是有「進帳」，當天寶二進水量有43.13萬噸，到3日兩座水庫蓄水量都有回升一點，合計共有257.17萬噸。

謝東穎並說，這波雨勢讓頭前溪隆恩堰可恢復進水20萬噸，這幾天17口抗旱井就先停抽，同時預計在新埔3號井和芎林3號井附近各鑿1口井，期有300到500噸水，增加抗旱水源。

新竹科學園區目前每日用水控制在15.5萬噸，寶山和寶二水庫是離槽式水庫，每天能從大坪溪進水8萬噸，水庫實出水7.5萬噸，以現有蓄水量還能供應34天，若接下來沒下雨又持續乾旱，大坪溪取水不如預期，兩座水庫大約半個月後就完全見底。

「目前很難實際估算到底還能撐多久！」 北水局副局長郭耀程表示，新竹地區用水是採取調度方式，石門水庫每日北水南送20萬噸外，這幾天頭前溪隆恩堰也恢復到20萬噸，40萬噸已近新竹地區供水量的一半，寶山和寶二水庫則儘量減少出水量，期盼5月這兩波雨勢，對增加水庫的蓄水量。

(中時 )