昨在網路上瘋傳疑似1134、1135與1136的確診個案詳細足跡，新北市議員連斐璠3日在議會質詢表示，很多單位都說這份足跡比他們知道的還詳細，到底可不可信；新北市衛生局長陳潤秋表示，足跡一定是由中央指揮中心公布的才是正確的，網路消息沒有經過證實不要相信，衛生局也會展開調查，散布不實消息最高可依傳染病防治法罰300萬元。

連斐璠說，昨天傍晚出現一篇疑似確診個案足跡，內容鉅細靡遺，半個月內的行動軌跡都非常清楚，半個永和都被踏遍，引起大家恐慌。

連斐璠也說，這份瘋傳文件有寫到永和某商場，裡面說已經消毒完成，但店長說沒有收到正式通知，到底文章內容哪來？為何疫調資料比他們掌握的還清楚，市府一直說要超前部署怕消息走漏引恐慌不敢宣布，要求衛生局給市民一個答覆。

陳潤秋表示，足跡一定是由中央指揮中心公布的才是正確的，網路消息沒有經過證實不要相信，衛生局也會展開調查，散步未經證實消息，可以傳染病防治法開法，最高可罰300萬元。

(中時 )