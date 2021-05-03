聯合國周一公布一項研究調查顯示，為遏止新冠傳染病的封鎖措施，讓去年全球網路零售銷售，佔整體零售銷售總額來到近五分之一。
根據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)依照全球主要國家統計局的數據推估，2020年線上銷售佔整體零售金額約19%，高於前一年的16%。其中南韓佔比最高，為25.9%，優於前一年的20.8%；次為中國的24.9%，英國的23.3%，美國的14.0%。
新冠傳染病在2020年讓主要的B2C電子商務公司有了不同命運，前13大電商公司有11家來自於中國或美國；調查也顯示提供叫車或旅遊服務的平台出現業務下跌趨勢。
例如旅遊服務平台Expeida原本在2019年為全球排名第5大電商，2020年跌到第11名；訂房公司Booking控股也從第6名跌到第12名；Airbnb從第11名跌到13名。中國阿里巴巴維持在第一名，緊接在後是亞馬遜。
另外根據UNCTAD的估算，2019年全球電商總銷售金額增加4%，為26.7兆美元；此同時包括B2B和B2C的銷售，相當於全球經濟總產出的30%。
(時報資訊)
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