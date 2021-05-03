三大法人全落跑，航海王也拖不動，月線警報響。美股四大指數上周五全面收低，台股集中市場今日也在本土疫情擴大衝擊下，一開盤即跌破5日線，下跌61.14點、為17505.52點，隨後在電子權值龍頭台積電(2330)、聯電(2303)、聯詠(3034)、鴻海(2317)、面板雙虎、DRAM雙雄等紛紛走弱下，大盤指數一路下坡，失守17300關，所幸盤中航運、鋼鐵、金融、紡織等傳產類股各擁題材積極力挽狂瀾，加上中經院公布4月台灣PMI及NMI各上升至68.7及60.1，雙創新高，且對未來六個月展望指數也各上揚至79.0及67.8，而財長也釋出4月出口可望連10紅、國安基金緊盯股市風險等訊息，拉抬指數爬升至近17400點。

無奈臨收空頭再次發動突襲，台積電、聯電、大立光(3008)等電子權值軍團慘遭砲轟，指數急墜收今日最低17222.35點、重挫344.31點，成交值再改寫歷史次高、達5877.29億元。

籌碼面，4月三大法人買超595.45億元，包括外資買超573.6億元、投信賣超62.86億元、自營商買超84.71億元；5月首個交易日，外資賣超81.8732億元，投信賣超26.4814億元，自營商賣超92.2585億元，三大法人賣超200.61億元。技術面，5日RSI為37.91，10日RSI為53.69；9日K值為66.13，9日D值為80.71；20日乖離率為0.6。

盤面上，貨櫃航運產業在塞港、缺艙、沒櫃問題未解之下，全球貨櫃船運龍頭Maersk財測翻倍，貨櫃族群嗨翻，萬海(2615)今日盤初突破百元、盤中最高103元、收101.5元，為航運股首檔攻上3位數個股，陽明(2609)、中櫃(2613)、台驊投控(2636)等盤中也頻頻亮燈，為今日多頭領航。矽力-KY(6415)今年營運展望樂觀，近期資金追捧，股價節節高升，今日突破3千關、收3030元，奪走大立光股王王冠。面板漲勢估Q3止歇，瑞信開第一槍降評友達(2409)，今日友達、群創、彩晶臉色鐵青，全收跌停。

台股今日重挫近350點，離下方月線僅約百點之距，股王股后易位，電子成交比重持續低迷。而根據投顧彙整2011至2020年間之5月大盤指數，近10年有五個年度的5月上揚，漲率為50％，類股指數中，食品類股漲率90％最高，電機、電子及百貨等類股漲率達70％，汽車、營建、航運、觀光及金融等類股漲率為60％，線纜及其他類股漲率持平。分析師指出，美股在聯準會維持寬鬆貨幣政策、經濟和企業獲利強勁成長，大盤中長期仍可望走多，惟短線漲多賣壓沉重，仍需多加留意持股風險。

(時報資訊)