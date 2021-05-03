百達-KY(2236)指出，由創辦人家族發起的公開收購已於4月順利成功，持股達61.67％，展現對公司未來經營的絕對信心。

YIDA INVESTMENTS PTE. LTD.公開收購在4月22日完成，因前董事長吳美德參與公開收購案，轉讓超過選任當時所持有公司股份數額二分之一而解任董事，新任董事長由創辦人家族二代也是現今總經理黃亮茳之子董事黃泓杰接班。

百達-KY主要業務為汽車零組件及沖壓設備製造，其汽車零組件主要客戶為Bosch、Magna、Faurecia、Benteler、Hitachi及GS Yuasa等國際大廠，沖床客戶包含台灣上市公司如嘉澤(3533)、康控-KY(4943)及聯德控股-KY(4912)等。

公司指出，經營團隊在新加坡企業發展局(ESG)及麥肯錫管顧輔導下，除了本身在大陸、印尼及匈牙利深耕汽車零部件的獲利有所成長，亦拓展業務協助約旦政府建立N95口罩生產鏈。公司將繼續善用本身機械自動化能力，協同現有客戶開發新能源汽車零件，並開拓亞太地區企業與伊斯蘭世界企業合作。另外，開發中專案陸續邁入量產，公司力拚業績翻轉成長。

(時報資訊)