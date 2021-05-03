嗆吳怡農向黑道宣戰「先處理黃承國」 鄭麗文國台語雙聲道酸：我笑你不敢！

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光(已請辭)的兒子趙介佑，涉嫌販毒，重創民進黨形象，國民黨砲轟綠營黑道治國，風暴越演越烈。國民黨團書記長鄭麗文今(3日)在黨團記者會中質疑，蔡英文任命的國策顧問黃承國與趙家關係匪淺，蔡英文敢處理黃承國嗎？對此，黃承國下午在臉書發文表示，「我黃承國出身草莽，但絕對不是黑道」、「我滴酒不沾，連過馬路都不敢闖紅燈，國民黨有見過這種黑道嗎？」

鄭麗文今指出，趙介佑是北聯幫成員，身上更揹有強盜擄人、勒贖、毒品等前科，2014年僅21歲的趙介佑就擔任民進黨「選對會」委員、小英競選總時的顧問，一個完全沒有參政經歷的年輕人，為何能在市黨部位居要職？不就是當時台北市黨部主委黃承國提攜嗎？她質疑，「民進黨北市黨部主委吳怡農敢處理黃承國嗎？蔡英文敢拔掉國策顧問頭銜嗎？」

黃承國3日在臉書發文提到，自己出身草莽，但絕對不是黑道，年少輕狂，確實荒唐過，誤入歧途，但也付出了代價，這二十多年來反省、改過，努力爭取大家的認同，「佛家說放下屠刀，立地成佛，佛家尚且鼓勵芸芸眾生知錯能改，既往不咎，何況我們社會不是更應該鼓勵大家反省向上，讓社會更良善嗎？」

對於國民黨的批評，黃承國表示，「這二十年來我有欺行霸市，危害鄉里？我滴酒不沾，連過馬路都不敢闖紅燈，國民黨有見過這種黑道嗎？如果我是黑道？國民黨鄭麗文們敢顛倒黑白，公然做不實的辱罵？你們見過這樣沒路用、窩囊的黑道嗎？」

黃承國指出，「誰指責我，我尚可忍讓，但鄭麗文妳背叛妳的價值，投靠國民黨，朝三暮四，毫無立場，你這種行為，妳有何臉面批評我？我黃承國至少可以驕傲的說，我忠誠於我的台灣政治價值與路線，而妳呢？」

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你們可以丟我石頭，就她不可以 我黃承國出身草莽，但絕對不是黑道，我年少輕狂，確實荒唐過，誤入歧途，但也付出了代價。 這二十多年來，我反省，我改過，努力爭取大家對我的認同，佛家說放下屠刀，立地成佛，佛家尚且鼓勵芸芸眾生知錯能改，既往不咎，... 由黃承國發佈於 2021年5月2日 星期日

(中時新聞網)