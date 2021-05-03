華航、諾富特疫情延燒，目前本起事件總確診人數累計達24人，指揮中心公布近日公布諾富特事件中確診者的足跡，發現足跡已遍及多縣市，問到指揮中心是否比照之前鑽石公主號事件，透過發布細胞簡訊提醒可能接觸民眾做自主健康管理？陳時中表示，目前沒有必要。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對諾富特旅店疫情，根據掌握到的居家隔離、回溯個案與接觸者等，目前居家隔離人數達1057人，但不包含這兩天移到集中檢疫所的相關人員，發送細胞簡訊必須要有針對的特定對象，但很多居家隔離的人回溯到4月15日前仍然是住宿在防疫旅店，基本上有接觸的人和住過諾富特的人員現在也都在居家隔離中，所以沒有要發細胞簡訊的打算。

另外，勞動部先前提給指揮中心的「疫苗接種假」規劃中並未強制雇主給薪，指揮中心是否已經拍板了？預計何時推出？陳時中則回應，明天就會定案，並在後天記者會上公布。

運動賽事部分，奧運棒球6搶1資格賽事將在6月16日於我國開打，棒協提出，外籍球隊來台只要居家檢疫7天，以現在疫情來看，指揮中心能否接受只要7天居檢的做法？

陳時中說，這要根據進來的國家疫情、疫苗施打情況來決定居家檢疫的措施，另外也要根據運動泡泡是否有做好，與觀眾、工作人員的區隔等，以及球員是否有施打疫苗來做綜合判斷，「但看來只要沒有印度隊應該是還好。」

(中時 )