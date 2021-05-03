全國電子購物網站日前標錯商品價格，原價2萬7900元的「SAMSUNG-Galaxy S21」新款手機，誤植為2790元，引發消費者瘋搶；新北市消保官今上午連繫全國電子總公司，業者經評估後認為損失尚在可控制範圍內，將依照1折價格出貨給下單的消費者。

「SAMSUNG-Galaxy S21」素有「手機界的單眼」稱號，原價要2萬5900到2萬7900元不等，不料全國電子電子購物網上，日前誤植價格「少打一個0」變2790元，等同以1折價格出售，引發眼尖網友搶爆下單，但隨後網頁就馬上撤除。

新北市消費者保護官今上午連繫全國電子總公司釐清狀況，公司表示，經評估後損失尚在可控制範圍內，公司願秉持善意按照錯標的1折價格出貨予訂購消費者。對此，新北消保官肯定業者勇於負責的企業態度。

新北市消保官提醒，從事零售業等網路企業經營者應建立網路交易確認機制、偵錯機制及大量下單之熔斷機制，避免類此標錯價造成消費雙方之困擾。若消費者遇有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線諮詢。

(中時 )