華航多名機師相繼確診新冠肺炎，疫情逐漸擴大，且確診者足跡遍佈全台，今中央流行疫情指揮中心再公布案1136的足跡，包括57公車、樂華夜市、家樂福中和店都是足跡範圍；首都客運總經理李建文表示，公車每4小時都會消毒一次，為了避免乘客擔憂，將針對中央所點名的公車，再加強消毒，並在尖峰時刻下午5點前完成。

中央流行疫情指揮中心再公布案1136的足跡，個案曾在4月26日上午搭乘57號公車，從樂華夜市到頂溪站後，再轉乘捷運到西門站，轉乘235號公車到先嗇宮，晚間則搭藍2公車下班。

李建文說，昨晚有收到通知，已針對所有車輛消毒，且公車每4小時都會消毒一次，請民眾不用擔心，公司也落實所有員工每日量體溫，戴口罩、勤洗手及定時消毒車輛，並隨時依中央疫情指揮中心及主管機關指示辦理相關防疫措施，大都會客運對所屬公車的防疫安全有信心，也請民眾配合搭公車要戴口罩，共同做好防疫工作。

(中時 )