中捷強調，景點篩選方式是以捷運站周邊3公里以內、台中市政府觀旅局列表景點為標準。（盧金足攝）

台中市議員江肇國3日表示，中捷綠線APP將官方網站變成手機版後，未見「列車進站動態」資訊，站點推薦景點有的要步行30分鐘，像是一群不搭捷運的人所設計。中捷表示，候車時間短且可預期掌握，不會如同公車可能會受路況影響，未來將再精進轉乘資訊，部分景點雖距離車站較遠，鼓勵民眾多探索台中優質觀光景點。

江肇國說，對搭乘大眾運輸工具的人而言，最重要的資訊是進站時間，查看北捷官方APP用倒數計時的方式顯示列車動態，而中捷APP顯示最近站點、車距票價、車站介紹，但這些資訊都不如列車進站動態更迫切需要。

他強調，中捷官方APP要衝高下載人數，除推出送禮活動，應思考使用者需求，盡快加入「列車進站動態」的功能。

江肇國質疑，中捷主打的「景點商家」功能沒有考慮距離，純介紹景點而沒有轉乘資訊，使用者還是會打開google地圖查詢，他以文心櫻花站景點推薦逢甲商圈、文心崇德站景點推薦洲際棒球場為例，若要到達這些地點，走路都需要花費30分鐘以上，APP中卻沒有轉乘資訊，令人不解。

此外，舊社站景點推薦走路需花費40分鐘的太原觀光夜市，忽略距離近且讓載運量飆高的總站夜市，從景點缺乏轉乘資訊與推薦的地點來看，顯見中捷APP不夠親民。

江肇國表示，中捷APP的設計初衷是要方便民眾，但目前看來還有非常多功能有待進步，如何將功能再更貼近民眾需求，是捷運公司當前努力的課題。

對台中捷運官方App提供的資訊，台中捷運公司表示，虛心接受並將改進，其中，列車動態進站資訊因涉及與行車監控系統訊號介接，因目前系統正準備進行契約可靠度驗證，介接需與系統商協調，以確認是否會影響後續保固。另參考北捷經驗，系統介接可能所費不貲，尚需詳細評估其效益。

中捷公司說，中捷綠線為自動化無人駕駛系統，班距短且準時，平日班距為尖峰5分鐘離峰8分鐘，假日目前約為6分半鐘至8分鐘，候車時間短且可預期掌握，不會如同公車可能會受路況影響。

針對「景點商家」資訊，中捷強調，景點篩選方式是以捷運站周邊3公里以內、且為台中市政府觀旅局列表景點為標準，部分景點雖距離車站較遠，因希望鼓勵民眾多探索台中優質觀光景點，也提供民眾參考。

商家部分則是列入目前中捷推出的「捷伴台中遊」活動中之合作商家，列入之商家未來會隨活動做調整。

中捷指出，轉乘資訊中捷App提供GOOGLE MAP超連結，可以不受公車班次調整而需不時更新，能根據GOOGLE MAP提供最新轉乘資訊，方便民眾即時查詢，未來也將再精進轉乘資訊。

(中時 )