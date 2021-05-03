台灣極少數兼具光學與半導體技術的光學廠晶瑞光近日完成向日系設備商採購UV曝光機、蝕刻機等黃光製程相關設備，預計今年第三季前裝機。晶瑞光表示，公司將現有製程延伸至半導體黃光製程，成為台灣極少數兼具光學與半導體技術的光學廠，將有助於未來產品線的應用橫向擴增至ALS（Ambient Light Sensor, 環境光源感測器）、Micro LED、Micro Filter等布局，增添未來整體營運新一波成長動能。

5G NR技術加速推進物聯網的趨勢浪潮，創造光感測成為當前應用包括在智慧型手機、穿戴式裝置、安防設備等最廣泛多元的感測技術，根據國外研究機構Grand View Research的報告指出，全球光傳感器市場規模在2019年達美金28.5億元，預計2020年至2027年年複合成長率為10.9％，智能居家、汽車領域、戶外照明等皆將是推動市場規模持續放大。晶瑞光進一步表示，公司擁有市場獨門專利的專業濺鍍技術，瞄準未來ALS市場發展商機，跨入半導體黃光製程，延伸產品線至ALS Wafer coating新技術，目前是先針對低階環境光感測Sensor進行試驗，也同步申請專利中，有望於今年第三季前裝機後、今年第四季調機、2022年起可正式向外業務接單貢獻營運。

晶瑞光指出，公司此Wafer coating新技術，是直接在Wafer上利用黃光製程，以及RGB-IR鍍膜技術（真空分光鍍膜專利），使得產品上少了一層cover glass，整體的Sensor會變更薄，取代color filter。未來隨著消費性電子產品走向薄型化、微型化態勢不變，將對晶瑞光創造有利的業務開拓空間。

展望2021年，晶瑞光祭出三大產品拓展成長箭，除了受惠於後疫情時期NB需求大幅增溫、帶動主要鏡頭模組包括先進光電、中揚光電、佳凌、奇景等對於新藍玻璃濾光片之需求保持良好的成長動能外，晶瑞光期待未來隨著TOF感測器、環境光感測器的新機滲透率逐步提升趨勢明確，將有助於帶動公司NBPF filter產品、ALS相關製程之兩大新業務銷售表現，公司也同時持續提升研發能量與產能效率，保持良好訂單能見度與高度競爭力，以期未來達產能規模經濟。

(旺報 )