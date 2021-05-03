桃園市議員陳雅倫說雨後的柏油路面甚至會發現糞便殘痕、散發惡臭，居民苦不堪言。(陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山水肥場溢流馬路，鄭文燦祭三振條款，3次違規就撤照。

桃園市議員陳雅倫3日指出，龜山水資源回收中心每逢大雨水肥溢流到馬路、甚至排入南崁溪造成公害，放晴後柏油殘留糞便、空氣也散發惡臭，居民苦不堪言，環保局和水務局卻互踢皮球，市長鄭文燦宣布訂定天花板上限並祭出「三振條款」，3次違規就廢照。

陳雅倫說，桃園市有7座水資中心，僅龜山水資中心有收水肥，但龜山水資中心1990年興建、1994年開始營運，距今已30年，每逢大雨廢汙水就會溢流到廠外，甚至蔓延到馬路及南崁溪，造成汙染，雨後的柏油路面甚至會發現糞便殘痕、散發惡臭，居民苦不堪言。

陳雅倫說，投肥一旦超量或投放不合格水體，會損害處理設備，龜山水資中心設計規畫時，向居民承諾每日收取水肥不超出50噸，但地方居民駐廠監督竟發現超收達75噸，她也質疑水質檢測不確實，爆料有2台水肥車發現居民駐廠竟掉頭不敢投注的狀況，環保局追查水肥車軌跡竟是返回社區，怒斥：「有可能載滿水肥回倒社區嗎？」

「違規排放僅3分鐘、稽查員到場要20分鐘！」陳雅倫擔憂水肥車偷排濫倒，造成二次公害，痛批水務局和環保局權責畫分不清、互踢皮球，沒有一條龍處理，雖然現有桃園市水肥投入站管理辦法，違者可停權，但受罰者付之闕如，要求加強監督、提高抽檢比率、落實追蹤不合格水肥車、加裝監視器杜絕偷排，終極目標更要讓收水肥功成身退、走入歷史。

鄭文燦允諾訂定收量天花板，月上限1500噸、日上限60噸，針對超出原規畫1100噸的部分將研擬回饋辦法，他也宣布祭出水肥車檢測「三振條款」，抓到違規參雜汙泥或工業廢水停權1月、2次停權2月、3次就直接廢止業者投肥許可證，周邊也會加裝監視錄影系統，當地有稽查站10分鐘內可派專人到場，偷排會依水汙法從重開罰、最高罰300萬，汛期或颱風季前，也會避免操作水肥防外溢。

鄭文燦強調短期是加強管理，中期目標是下半年桃科水資中心可收10噸水肥、生質能中心可處理25噸水肥，協助減輕龜山負擔，長期目標則是提升汙水接管率，未來接管後所有水肥就順著汙水下水道直接由各水資中心來處理，收水肥車將全面退場，還給居民更好的生活品質。

(中時 )