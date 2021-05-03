台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課，遭無專業證照的何姓教練及小四學長連摔27次致瀕臨腦死案，監委葉大華表達嚴重關切，祝福男童盡快脫離險境，且認為何教練無專業證照、台中市政府教育局出借場地予無教練證照者教學柔道，都突顯相關主管機關對運動類項目教練（包括專兼任、校隊教練或社團老師等）制度管理及監督不周的問題，全案是跨單位有責的重大案件，事涉體制權責問題，有進一步了解之必要，已申請自動調查。

監委葉大華指出，兒童權利公約第19條規定，兒少有不受到任何形式的身心暴力之權利。兒少學習運動類項目，難以避免與同伴、教練有肢體碰撞之練習，然而學習過程的過度訓練或體罰，易對兒少身心造成不當或負面影響，甚至可能被當作對兒童施暴的藉口。且學齡兒童身心發展不若成人，極有可能因恐懼權勢而難以表達其意見或易被忽視其感受，因此教練是否具備兒少身心發展知能相當重要，主管機關更有把關的責任，方能避免讓兒少於訓練過程中曝於人身安全風險中。

葉大華表示，此案涉及教育部體育署、台中市政府運動局、台中柔道委員會之體制權責問題，究教練證照制度是否落實？教練之專業知能培訓，是否納入兒少身心發展、教學安全？是否有不適任教練汰除制度？主管機關對於兒少運動安全政策、場地管理及監督，是否訂有場地設施設備管理規範、教學規範或安全注意事項？相關機關或人員是否涉有違失？實有深究之必要，將深入調查。

(中時 )