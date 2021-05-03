外商風電公司在長青之森灘設置電纜接承站。（謝明俊攝）

外商風電公司施作電纜接駁站打椿機具劇烈震動，震壞一旁萬善祠金爐及屋頂。（謝明俊攝）

萬善祠金爐已被震出明顯裂縫。（謝明俊攝）

外商風電公司在竹南長青之森沙灘施工，砍除一大片植被，里長葉光華要求日後恢復。（謝明俊攝）

外商風電公司在長青之森施工，重機具造成路面損壞，當地海口里長要求廠商修復。（謝明俊攝）

萬善祠廟祝葉宏才平日清掃萬善祠及福聖宮。（謝明俊攝）

萬善祠日前發生香爐內大香離奇飛離香爐，葉宏才當場拍照存證。（葉宏才提供／謝明俊苗栗傳真）

外商風電公司在竹南海濱施作離岸風電，並在竹南鎮長青之森埋設電纜及昇壓站等岸上設施，工地打椿強烈震動，造成工地旁萬善祠的金爐及屋頂龜裂，並波及海巡安檢站建築，惹惱萬善公，月前發生神座前香爐所插大香離奇飛出，廟祝和當地里長咸信是萬善公不滿警示，希望廠商能夠尊重當地民俗，修復相關設施並回饋地方。

竹南長青之森海濱堤防就建在現今福聖宮旁，過去堤防旁就是海濱，隨著中港溪河口帶來泥沙淤積，沙灘逐漸向外擴增，形成一大片沙質海埔新生地，寬達數百公尺。

過去，長青之森海濱因經常發生溺斃事件，當地耆老都認為是因靈異力量作祟，因此，由當地里民葉宏才等人籌資，於1987年在海堤旁興建福聖宮，供奉土地公來撫綏地方。

福聖宮建成後，溺水意外並未停歇，隔了2年，葉宏才在家遇到有許多靈體前來訴願，葉宏才原未以為意，靈體們足足纏著葉宏才2年，並發生多起溺水意外後，葉宏才透過乩身詢問靈體們，要求另在海濱建祠供奉得以棲身，葉宏才因而獨資興建萬善祠，來供奉意外溺斃的前人們，從此，長青之森海濱就平靜許多。

2年前，外商風電公司接手竹南後龍離岸風電計畫，竹南外海由龍鳳漁港至長青之森一帶，興建了22座離岸風車，外商並在長青之森沙灘挖設電纜接駁站，以潛盾法挖設電纜管道，通至長青之森外的電力昇壓站，在挖設電纜接駁站時，因當地全都是沙地，必須埋椿固定，打椿機具劇烈震動透過沙地傳導，竟將鄰近的萬善祠屋頂震裂，連廟前金爐都被震出多道裂縫。

據當地海口里長葉光華透露，工地旁的海巡署塭仔頭安檢站也成被害人，工地打椿造成的巨響，一度吵得安檢站官兵不得安寧，連安檢站建築也被震裂，但海巡官兵因身分特殊，都不敢聲張。

今年2月2日，葉宏才依例每日到萬善祠上香，點上一支大香插進神前香爐後，就逕自打掃廟祠四周，待結束走進祠內，讓葉宏才大吃一驚，香爐內大香竟無故飛出香爐，橫躺香爐外桌面，經詢問萬善爺，才得知萬善爺不滿工地施工造成萬善祠損壞，才透過飛香爐示警。

葉光華並指出，風電公司施工，經常有重車載運機具經由長青之森唯一通道進出，造成路面及區內多處水泥、柏油鋪面裂損，廠商還將沙灘上原有植被砍掉一大片，造成東北季風吹襲無林可擋，風沙直接吹襲進長青之森，他代表里民要求廠商將所有毀損物品全部修復以外，希望廠商能提撥回饋金，供長青之森環境維護及改造，來平息當地居民以及神靈不滿。

(中時 )