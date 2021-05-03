匯豐(台灣)銀行以「齊心防疫、幸福持續」主題獲2021年《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎中「幸福企業組」首獎，也是該組別唯一獲獎的金融機構。

匯豐銀行表示，該行的「齊心防疫、幸福持續」方案內容，包括員工安全與健康、工作生活平衡、職涯發展等不同面向，希望透過多元且貼近員工需求的活動與制度，推展員工幸福計畫。也是這次奪下首獎的原因，包括疫情期間的彈性工作制度，及諸多創意線上活動能夠凝聚員工的心，加上長年投入多元族群友善與員工認同度，主管九成以上由內部晉升，彰顯其重視員工培育力。

匯豐(台灣)銀行人資長陳慧珠指出，打造更好的工作環境一直是該行非常重視的核心理念之一。面對疫情加溫及大環境不佳的挑戰，團隊展現絕佳的應變能力並勇於運用創新，快速執行及落實員工關懷，更透過科技工具不斷調整應變措施，讓同仁在對抗疫情之際，持續保持身心健康、增進向心力與幸福感。

陳慧珠認為，激發員工活力的是被尊重、自我實現和幸福感，該行同仁的幸福力展現在高度的員工認同度上，員工認同度高達七成以上，代表同仁願意與公司攜手努力，持續追求永續成長。

除關懷員工、傾聽同仁的聲音，陳慧珠強調，該行並從實際面著手，建立員工認同度小組，討論貼近員工真正需求的具體行動方案，同時為更確實瞭解員工想法，定期舉行意見調查，瞭解員工心中的最佳工作場所樣貌。無論是彈性工作方案，或員工表揚計畫，還有產假延長至16周、無差異化福利制度，讓員工的同居伴侶（包含同性與異性）也享有配偶的福利等都是反應員工需求。

陳慧珠說：「我們致力以打造最佳工作場所為目標，秉持透明雙向的溝通原則，以對員工絕對的尊重達成其身心的滿足。事實上，幸福是將企業和員工共生共接的力量，唯有勞資同心才能創造幸福雙贏。」

(工商 )