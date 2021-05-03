中油第三天然氣接收站外推方案今天出爐，將工業港再外推455公尺，即離岸1.2公里；三接原規劃2022年12月供氣，因應外推方案，延二年半，2025年6月供氣、預算增加150億元。

行政院今天中午與民進黨籍立委召開行政立法協調會報，會中提出中油第三天然氣接收站外推方案，行政院在會中簡報，公布要以「保護藻礁最大化，影響供電最小化」為目標。

簡報指出，三接移至台北港或林口港，經過專業評估，二項遷移方案都須花上至少11年，因此不可行；以台北港為例，因為環評加上填地及建站至少要11年，拉海管長約50公里，沿途會經過更多藻礁，拉陸管則要40公里，沿途會經過更多城市，北部將有11年電力缺口。

有關三接爭議，環保人士堅持搬離大潭，並發動「珍愛藻礁」公投，總統蔡英文日前接見環保團體時表示，希望各界不要排斥任何替代方案的可能性。行政院長蘇貞昌日前也指示經濟部，就環團所提出的各種替代方案的工程時程、預算、可行性進行再評估，並在今天中午提出三接外推方案。

(工商 )