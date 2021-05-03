針對台股今（3）日收盤重挫344點，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，台股隨著來到相對高檔，震盪幅度會加大，但波動時間會較短，從過去一、二個月，縮至至二、三天，主因景氣明顯在復甦軌道、資金充沛，台股有基本面支撐，目前仍屬健康輪動。

劉麗茹指出，4月國內外股市均優，股匯市呈現雙漲，以國內股匯市表現來看，獲利應與3月（921.5億元）獲利差不多，但因新台幣匯率升值可能會侵蝕一些獲利，但整體來看，仍呈現持續獲利狀態。

由於今日台股大跌，市場開始出現居高思危，對此，劉麗茹認為，台股未來震盪幅度加大，但震盪時間會較短暫，以前盪時間可能達一、二個月，但現在可能二、三天，會又回到既有的趨勢，對長投而言，對於勞動基金以長期穩健投資為原則來說，短期波動趨勢不需有太大調整。

她進一步指出，目前經濟在甦甦的軌道上，且資金是充沛寬鬆，景氣是往正向循環；台股短線波動是必定的，短期就會修正完成，經濟狀態是好的是有基本面支持。

就目前電子股大跌、傳產股大漲，劉麗茹認為，目前類股輪漲，看起來還是健康的輪動，「有人先漲，有人在後面追，休息久了，就還是會上來」。

(工商 )